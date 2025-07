Patru din zece oameni suferă zilnic de stres din cauza job-ului

65% dintre angajații români nu se simt împliniți profesional, iar două treimi au observat cazuri de burnout în jurul lor, potrivit unui studiu Reveal Marketing Research. La nivel global, 41% dintre angajați declară că suferă de stres zilnic la locul de muncă, în timp ce doar 23% se simt cu adevărat implicați în ceea ce fac.

Din 16 iulie, filmul „Cine nu e gata” ajunge în cinematografe cu o poveste despre epuizarea profesională care, pentru mulți români, a devenit o parte firească a vieții de zi cu zi. Producția transformă burnout-ul într-o comedie neagră cu accente de thriller psihologic și oferă o reflecție satirică asupra obsesiei moderne pentru performanță cu orice preț.

Inspirat de romanul omonim semnat de Iulia Nani, filmul marchează debutul regizoral al lui Anghel Aron Florian și urmărește parcursul Victoriei Lungu (Ioana Budu), un fost director de HR prins între depresie și furie, care decide să își reinventeze viața devenind career coach radical. Însă metodele ei de dezvoltare personală ies rapid de sub control: clienții sunt sechestrați, telefoanele le sunt confiscate, iar ședințele de coaching devin interogatorii dure.

Povestea alternează între trecutul Victoriei, marcat de eșec profesional și destrămarea relației de cuplu, și prezentul tot mai instabil, construit pe iluzia controlului absolut.

„Am fost mereu în contact cu lumea corporate, dar din afara biroului de HR. Am ascultat ani întregi povești reale de la oameni obosiți, blocați, frustrați, care nu știau dacă problema era compania, colegii sau chiar ei înșiși. «Cine nu e gata» nu e o satiră, ci o radiografie emoțională – despre cum mediul profesional te poate împinge, fără să-ți dai seama, spre cinism, resemnare sau furie. Victoria nu e un personaj negativ, e un om care a clacat și a decis să facă bine cu forța. Și da, de acolo începe haosul.” – Iulia Nani, scriitoare și co-scenaristă.

„Cine nu e gata” este o satiră cu miză reală despre burnout, ipocrizia corporatistă și fragilitatea psihică, o producție care arată ce se întâmplă când grija față de oameni se transformă în abuz mascat de bune intenții. Cu un buget de peste 500.000 de euro proveniți din finanțare proprie, filmul propune un univers vizual inspirat de pictura lui Caravaggio și de estetica benzilor desenate.

„Am încercat inițial să obțin finanțare tradițională, dar proiectul nu a fost acceptat. Așa că am mers acolo unde am găsit deschidere: în lumea crypto. Din 2022, am construit propria noastră cinematografie digitală, cu blockchain și NFT-uri. În universul virtual, lucrurile au mers mult mai ușor.”- Anghel Aron Florian, regizorul filmului.

Distribuția reunește nume precum Ioana Budu, Oltin Hurezeanu, Oana Marcu, Paul Diaconescu, Loredana, Daniela Nane, Ada Navrot, Marcela Motoc, Florin Galan, Andreea Chirițescu și Dani Ionescu.

Filmul va fi lansat în cadrul unui eveniment special, organizat pe 16 iulie la Cinema City AFI Cotroceni, unde publicul va avea ocazia să vizioneze proiecția în avanpremieră și să participe la un concert acustic susținut de Loredana, prezentă și în distribuție într-un rol complet neașteptat.