Doar marii dezvoltatori mai construiesc în București

Piața rezidențială din București traversează un declin în sectorul locuințelor noi, unde doar dezvoltatorii mari mai au capacitatea să demareze proiecte de anvergură. Potrivit analizei realizată de compania de consultanță imobiliară SVN România, citată de Ziarul Financiar, cele mai mari 10 proiecte aflate acum în construcție însumează 10.263 de locuințe, reprezentând practic toate investițiile rezidențiale de anvergură.

Primele trei proiecte, peste 5.000 de locuințe în nord, est și zona lacurilor

Infinity Nord, cel mai recent proiect anunțat public de grupul Redport în parteneriat cu antreprenorul Dan Șucu, va include 2.000 de locuințe. Amplasate în nordul Bucureștiului, în zona sectorului 1, construcțiile urmează să înceapă anul acesta, având ca termen estimat de finalizare anul 2030.

One Lake District, un complex rezidențial exclusivist situat în sectorul 2 al Bucureștiului, pe malul lacului Plumbuita, se află pe locul al doilea, cu 1.950 de unități locative, urmat de Hils Titanium, cu 1.196 locuințe. Proiectul este dezvoltat de compania HILS Development, al cărei proprietar este fostul primar al sectorului 3, Ionuț Negoiță, în zona de est a Bucureștiului, pe Bulevardul Theodor Pallady, sectorul 3.

În ordine descrescătoare, se poziționează proiectul Nusco City, care are în plan 828 de apartamente, One High District – 800, Plaza Residence 6 – 730, Akcent City – 723, One Lake Club cu 720, Hils Sunrise cu 704 și Cloud 9 Evolution cu 612.

Capitala pierde teren în fața orașelor regionale

Într-o perioadă în care piața este vizibil afectată de lipsa unor inițiative noi, cele zece proiecte formează nucleul dezvoltărilor imobiliare din capitală. Peste 80% din locuințele aflate în prezent în construcție sunt dezvoltate de doar trei mari jucători: One United Properties, HILS Development și antreprenorul Alin Niculae.

„Datele noastre arată că 2025 ar putea aduce un număr similar de livrări de locuințe cu cel din 2024, când a fost înregistrat cel mai mic număr de locuințe finalizate din ultimii cinci ani în București, iar situația nu arată deloc mai bine pe termen scurt și mediu”, a explicat Gabriel Voicu, vicepreședinte al SVN România.

Concentrarea accentuată a pieței ridică semne de întrebare privind competitivitatea și accesul la locuințe în anii următori. Lipsa unor investiții noi poate transforma Bucureștiul într-o piață din ce în ce mai rigidă, spun analiștii, în timp ce orașe regionale precum Cluj-Napoca sau Constanța câștigă teren prin dezvoltări constante și atractivitate crescută pentru investitori și cumpărători.