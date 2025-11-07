Cula gorjeană Glogoveanu devine reședința boierilor artei

Sub patronajul Muzeului Național „Constantin Brâncuși”, începând de sâmbătă, Cula Glogoveanu din comuna Glogova își deschide porțile pentru Glogova Art Project / Salon Boieresc, un eveniment dedicat artelor vizuale contemporane, coordonat de artistul Florin Preda-Dochinoiu.

Reunind peste șaizeci de artiști din țară și din diaspora, proiectul se dorește „un amplu dialog între tradiție și actualitate”, prin expoziția „Salon Boieresc”, care va transforma vechiul edificiu boieresc într-un „spațiu al reflecției vizuale asupra artei contemporane românești”.

Artiști de renume în „Salonul Boieresc”

„Expoziția propune o reflecție vizuală asupra nobleței spiritului creativ și asupra felului în care arta contemporană își revendică rădăcinile culturale. Pictura, sculptura, instalația și arta obiect se reunesc într-o amplă hartă a expresiei actuale, în care trecutul se rescrie prin limbajul prezentului artistic”, a explicat Florin Preda-Dochinoiu, curatorul proiectului.

Printre artiștii participanți se numără Horațiu Mălăele, Suzana Fântânaru, Michael Lassel și Vasile Murivale, nume de referință în arta contemporană românească și europeană.

Și un album al „boierilor artei”

Pe lângă vernisajul expoziției, evenimentul include recitaluri de muzică, lansări de carte și alte momente dedicate spiritului cultural oltenesc, conturând atmosfera de sărbătoare a artei și a patrimoniului. „Glogova Art Project | Salon Boieresc” are și un album oficial, o elegantă publicație ce va fi oferită fiecărui artist participant, drept „simbol al recunoașterii și al apartenenței la Noua Boierime Culturală”.

Într-un loc simbolic pentru identitatea Olteniei

„Salonul Boieresc este o sărbătoare a artei și a valorilor culturale, un prilej de întâlnire între artiști, public și patrimoniu, desfășurată într-un loc simbolic pentru identitatea Olteniei – Cula Glogoveanu, monument istoric transformat, pentru câteva zile, într-un spațiu de dialog cultural și artistic”, a declarat Denisa Șuță, directoarea Muzeului Național Constantin Brâncuși, pentru Mediafax.

Organizatorii – Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, Uniunea Artiștilor Plastici din România, administrația locală din comuna gazdă și Casa de Cultură din orașul vecin, Motru – descriu proiectul drept „o metaforă culturală a nobleței contemporane, în care arta devine o formă de boierie spirituală”.