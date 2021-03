Cum se aruncă zarurile pe social media? Cristian China-Birta: „Faci bani nu din faptul că eşti influencer, ci din afacerea pe care o construieşti”

Cristian China-Birta, alias „Chinezu” – consultant social media – a vorbit în emisiunea „Ochii pe mine!” despre marketing şi burnout digital, în vremuri în care masca şi distanţarea socială au devenit cuvintele de ordine.

Ce ar mai fi de spus despre ZEN într-o lume în care pandemia a schimbat iremediabil obiceiurile noastre de consum, dar şi modul de a relaţiona cu cei din jur?

„Bloggeri încă există. O eră digitală durează 4 ani. Sunt mai degrabă consultant în marketing digital. Am ajuns la nivelul în care mă ocup de o agenţie. Parcă altfel sună cartea de vizită. Blogger meh... Consultanţă! Cam 10% din banii influencerilor rămân la noi. (n.r – în agenţia digitală). Brandurile au clienţi, dar vor mai mulţi. Dacă vrei mai mulţi, influencer marketing e una din opţiuni”, explică invitatul lui Vlad Craioveanu cum se aruncă zarurile în social media.

Cristian Birta: „Influencerii încep să înţeleagă că nu sunt vedete”

Cristian Birta a vorbit despre cum îi vede pe influenceri, dar şi care este primul pas pe care îl ai de făcut după ce ai devenit cunoscut în social media.

„Noi oferim clienţilor influenceri - care mie, personal, nu-mi plac absolut deloc. Dar deloc. Nu sunt atât de importanţi pentru mine încât să îi urăsc. Influencerul este o resursă. Cum să urăsc un ciocan? Aşa sunt şi pentru branduri. Influencerii încep să înţeleagă că nu sunt vedete. (...) Ştiu din ce în ce mai mulţi. Am mai mulţi care mă sună şi spun „resursa Ionică la telefon. Ia zi, Boss, cum facem cu campania aia?” Încep să îşi asume. Suntem nişte resurse pentru branduri. Aşa cum cumperi abonament la internet, aşa vă cumpără şi pe voi pentru că livraţi beneficii.”

Cristian Birta: „Primul pas pe care trebuie să-l faci ca influencer este să devii antreprenor”

„Pe termen lung lucrez cu antreprenori, cu influenceri antreprenori. Primul pas pe care trebuie să-l faci ca influencer este să devii antreprenor. Ana Morodan are o grămadă de oameni pe care îi plăteşte. Mircea Bravo are o grămadă de scenarişti pe care îi plăteşte. Îţi place să te uiţi la ce face, te distrezi, dar are mulţi oameni pe care îi plăteşti. Cum îi plăteşti? Cu taxe, cu contracte, cu contabil şi o grămadă de lucruri. Deci trebuie să fii întâi antreprenor şi abia apoi să te apuci să faci bani din asta. Faci bani nu din faptul că eşti influencer, ci din afacerea pe care o construieşti în jurul faptului că eşti influencer. Din ce în ce mai important o să fie lucrul ăsta.”

Ce înseamnă să faci digital marketing?

Cristian Birta mărturiseşte, însă, că nu va face niciodată reclamă la ţigări, arme şi alte chestii în care nu crede. Invitatul lui Vlad Craioveanu susţine că, pe zona de digital marketing nu există şcoală de domeniu şi nici nu vei citi pe Google cum să faci asta. Înveţi din mers şi capeţi experienţă despre cum să gestionezi un buget în numele clienţilor. Dar marketingul digital are, printre multe alte provocări, şi un preţ. Unul cu repercusiuni şi anume burnout-ul digital.

Ce spune Cristian Birta despre burnout digital

„Ştii care e paradoxul în social media? Tu stai pe telefon şi eşti într-o stare de surescitare pentru că fiecare chestie, fiecare live, fiecare notificare îţi dă o mică doză de dopamină. La un moment dat cineva zice despre o carte care îţi place şi ăla zice ce carte naşpa e. Deci un necunoscut zice ceva despre o carte care ţie ţi-a plăcut şi tu enervezi. Pai eşti întreg la cap? Faci de 10 ori asta pe zi, stai ore întregi acolo, îţi neglijezi ce ar trebui să faci în viaţa ta, să traieşti cu adevărat în viaţa ta şi la un moment dat te prăjeşti.”

Românii, pe social media, la primele ore ale dimineţii

„Nu stau ore întregi de social media. Eu sunt om de digital, am agenţie. Eu trăiesc din asta. Ştii cât stau, în medie, pe telefon, pe Facebook pe zi? De la 17 până la 20 de minute. 58% dintre români, primul lucru când se trezesc dimineaţa pun mâna pe telefon şi intră pe social media.