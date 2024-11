Damian & Brothers şi Delia lansează „Fă-ţi numărul”, o piesă de distracţie supremă, cât toate petrecerile hype ale momentului la un loc

„Vreau să ne dăm voie să simţim şi să ne distrăm fără bariere. Piesa pe care am realizat-o împreună cu Delia, “Fă-ţi numărul”, este despre distracţie, petrecere şi voie bună. Când am creat Damian & Brothers acum 20 de ani, am plecat cu misiunea de a trezi fericirea şi dorinţa de viaţă în fiecare dintre noi, iar astăzi putem spune că ne îndeplinim acest obiectiv cu succes. Suntem aici să aprindem dorinţa de viaţă şi petrecere pentru toată lumea, aşa că daţi play şi nu staţi pe scaune.”, a declarat Damian Drăghici despre noua şi electrizanta sa colaborare muzicală cu Delia.

„Mă bucur să colaborez cu Damian & Brothers pentru o piesă care este despre distracţie şi energie bună. Play şi enjoy!”, adaugă Delia. Produsă de Şerban Cazan în studiourile HaHaHa Production, piesa “Fă-ţi numărul” este un mix magnetic între muzica balcanică şi muzica pop. Cu versurile compuse de Delia care amintesc de cele mai accesate cluburi şi petreceri din Bucureşti, precum Control, Apollo, Manelogia, cu referinţe de piese şi vorbe hype, precum „să-ţi arăt eu sumset-ul” şi „Made in Romania”, piesa este despre distracţia supremă care cuprinde, indiferent de preferinţele muzicale, orice ascultător şi amator de dans şi petreceri. Muzica este scrisă de Şerban Cazan, Delia Matache, Damian Draghici, Vasile Armeanca, Vasile Bulgaru şi Miruna Iova, iar videoclipul “apetisant” cu Damian & Brothers şi Delia într-un restaurant de fine dining este produs de Creative Avocados şi realizat de Ioana M. Stan şi David Mogan.

Damian & Brothers, trupa balcanică înfiinţată de Damian Drăghici, este cea mai cunoscută trupă de muzică din România. Cu sute de milioane de ascultări ale pieselor, Damian & Brothers reuşeşte să aprindă atmosfera de joc şi petrecere la orice concert al său. Creativitatea şi autenticitatea muzicii lor au doborând orice record, care a răsunat internaţional în peste 40 de ţări cu peste 600 de concerte. De-a lungul timpului, au colaborat cu cu cei mai cunoscuţi artişti români, precum Delia sau Smiley în HIT-uri precum “În staţie la Lizeanu”, “S-a furat mireasa” sau “Mona”, care au adunat, împreună, zeci de milioane de ascultări.

Una din cele mai emblematice artiste ale genului pop şi un songwriter cu numeroase hituri compuse de ea însăşi, Delia este constant pe cele mai înalte poziţii din topurile muzicale prin zeci de hit-uri lansate în peste 20 de ani de activitate. Universul ei artistic este într-o continuă dezvoltare, iar acest lucru este cel mai vizibil în show-urile ei spectaculoase şi inovative, mereu sold-out, de la Sala Palatului: “Deliria”, “Psihedelia”, “Acadelia”, show-urile în aer liber de la Verde Stop Arena: „Cum era” şi ”Rockadelia”, “Flex” sau evenimentul excusivist “Delia’s Winter Wonderland” de la Teatrul Naţional din Bucureşti prin care mereu surprinde cu cele mai creative idei.