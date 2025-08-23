Emily in Paris. Un membru al echipei de filmare a serialului a murit

Filmările noului sezon al serialului „Emily in Paris” au fost suspendate temporar, după ce un membru al echipei de filmare a suferit un atac de cord chiar pe platou.

Un asistent de regie în vârstă de 47 de ani s-a prăbușit în timpul filmărilor, într-un hotel din Veneția. Medicii sosiți de urgență nu au reușit să-l resusciteze.

Cine este asistentul de regie care a murit pe platou

„Emily in Paris”, un serial de succes marca Netflix, este la al cincilea sezon și, deși acțiunea are loc în Paris, unele episoade au fost plasate în Veneția și Roma.

Filmările erau programate să dureze până luni, însă decesul asistentului le va mai întârzia.

Reprezentanții Netflix spun că al cincilea sezon „Emily in Paris” este programat să aibă premiera pe serviciul de streaming în decembrie, cu puțin timp înainte de Crăciun.

Asistentul de regie filma într-unul dintre cele mai frumoase hoteluri ale Veneției, Hotelul „Danieli”. El însuși originar din Veneția, acesta avea o carieră cinematografică impresionantă în cinematografia internațională.

Este autorul mai multor poezii, basme și povești pentru copii.

Administrația orașului a transmis condoleanțe familiei și întregii echipe de filmare.