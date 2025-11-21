Casa Tattarescu va fi restaurată. Anunțul dat de Muzeul Municipiului București

„Dragi prieteni ai patrimoniului bucureștean, avem plăcerea să anunțăm un moment important: Muzeul Municipiului București a predat oficial Casa Tattarescu către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMMCRS)”, se arată în anunțul dat vineri de reprezentanții MMB.

Aceștia au mai precizat că lucrările propriu-zise vor fi demarate „după ce executantul va prelua responsabilitatea lucrărilor”.

Casa Tattarescu, situată pe Strada Domnița Anastasia nr. 7, este o un obiectiv istoric, fiind singura reședință particulară sub forma unui han, datând de la începutul secolului al XIX-lea.

Potrivit MMB, Muzeul Gheorghe Tattarescu a fost fondat în anul 1951, odată cu donarea casei şi a unei părţi din opera pictorului, realizată de Georgeta Werthaimer – nepoata artistului. Deschiderea oficială a avut loc în anul 1953.

Gheorghe Tattarescu a fost întemeietorul Şcolii Naţionale de Arte Frumoase (1864), iar operele sale plastice sunt prezente în numeroase muzee și colecţii din ţară şi străinătate. Tattarescu a fost de asemenea cel mai de seamă pictor religios din România. A pictat 58 de biserici, din care le amintim pe cele din București: Colţea, Zlătari, Sf. Spiridon, Creţulescu și Enei.

Clădirea ce adăposteşte Muzeul Gheorghe Tattarescu, declarată monument istoric în anul 1951, include un bogat patrimoniu de pictură, grafică, artă decorativă, documente şi piese de mobilier, ce au aparţinut atât artistului, cât şi familiei acestuia: Georgeta Werthaimer, Micaela Eleutheriade, Florence Werthaimer.

Cu toate că adăpostește un bogat patrimoniu de istorie și artă, casa memorială a fost închisă publicului după Revoluție.

În 2022, când Nicușor Dan era încă primar general, Primăria Capitalei a depus cereri de finațare pentru consolidarea a 41 de clădiri istorice cu risc seismic, printre care și Casa Gheorghe Tattarescu.