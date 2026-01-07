Eveniment rar. O insulă foarte populară din Europa se pregătește să primească un număr uriaș de turiști

Una dintre cele mai populare insule turistice din Europa se pregătește pentru ceea ce ar putea fi un sezon estival mult mai aglomerat decât în mod normal. Asta deoarece în august va fi un eveniment special, potrivit Express.

Mallorca urmează să fie invadată de nave de croazieră și de turiști în preajma eclipsei totale de soare. Evenimentul va avea loc pe 12 august, iar Mallorca este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru cei care vor să vadă eclipsa.

De aceea, mai multe companii de croazieră importante au adăugat curse specială pentru eclipsă. Milioane de călători din întreaga lume sunt așteptați să sosească pe Arhipelagul Insulelor Baleare în august.

Industria turismului așteaptă cu nerăbdare evenimentul, deoarece se așteaptă să genereze o cerere uriașă pentru cazare de lux, ghizi turistici și unități de alimentație publică și divertisment. Publicația Majorca Daily Bulletin a anunțat anul trecut că un grup de 150 de pasionați italieni de astronomie a făcut rezervări la un hotel de cinci stele pentru un total de 2 milioane de euro.

De asemenea, a crescut numărul rezervărilor pentru proprietăți de închiriat și pentru punctele de belvedere. Totodată, se așteaptă ca evenimentul să ducă la o creștere a oportunităților de angajare, în special în sectoarele ospitalității și transporturilor.

O insulă populară, dar foarte aglomerată

Rămâne de văzut ce efect va avea valul de turiști într-una dintre cele mai aglomerate luni ale anului asupra locuitorilor din Mallorca și a infrastructurii sale. Zona se confruntă deja cu povara turismului de masă și localnicii au organizat proteste.

Printre preocupările autorităților locale se numără problemele logistice, ambuteiajele terestre și aglomerația din largul coastei provocată de numărul mare de ambarcațiuni care se luptă pentru a oferi tutiștilor cea mai bună priveliște.