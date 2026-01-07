Meghan Markle, avertizată să nu se întoarcă în Marea Britanie alături de Prințul Harry

Meghan Markle a fost avertizată să nu se întoarcă în Marea Britanie alături de Prințul Harry, scrie Express.

Informații recente arată că ducele de Sussex se așteaptă ca protecția sa completă, plătită de contribuabili, să fie reinstaurată în timpul șederilor sale în Regatul Unit, o sursă descriind acest demers drept „sigur” și o „simplă formalitate”.

Prințul Harry, care a declarat că lipsa protecției este cel mai mare obstacol în calea vizitelor familiei sale în Marea Britanie, a beneficiat, în luna decembrie, de o evaluare completă a riscurilor, după o schimbare majoră de poziție a Ministerului de Interne.

În ciuda acestei evoluții, corespondenta BBC pe teme regale a sugerat că ducesa de Sussex ar trebui să rămână în Statele Unite dacă Harry va vizita Regatul Unit.

„Orice vizită a lui Meghan ar trebui atent pregătită și monitorizată. Poate că nu s-ar afla în același pericol fizic, însă este mult mai probabil să devină ținta unei reacții ostile verbale decât Harry, care încă reușește să câștige simpatia mulțimilor. Dacă aș fi în locul ei, aș evita Marea Britanie. Este clar fericită acasă, în California. Și de ce nu ar fi? Este liberă, bogată, are un soț care o adoră și copii pe care îi iubește. De ce să caute ostilitate aici?”, a declarat corespondenta.

Ea a adăugat: „Harry și copiii pot să treacă pe la bunicul. Archie și Lilibet pot arunca o privire în interiorul palatului în care au locuit strămoșii lor. Apoi, se pot întoarce cu toții la soare”.

Un expert regal a declarat că o vizită a ducesei de Sussex în Marea Britanie ar trebui să fie „organizată și monitorizată cu atenție”.