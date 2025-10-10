Prințul Harry și Meghan Markle cer măsuri împotriva algoritmilor care dăunează copiilor

Ducele și Ducesa de Sussex au lansat un nou apel către părinți și autorități să se alăture luptei împotriva practicilor „prădătoare” ale rețelelor sociale. Potrivit ABC News, cuplul acuză marile companii tehnologice că folosesc algoritmi și instrumente de inteligență artificială care pun copiii în pericol, profitând de datele lor personale și de lipsa reglementărilor.

Parteneriat pentru familiile afectate de rețelele sociale

„Nu era vorba despre conținut postat de altcineva, ci chiar despre chatboturile acestor companii, create să promoveze propriile lor politici nocive”, a spus prințul Harry, joi seară, la gala Project Healthy Minds din Manhattan, unde el și Meghan au fost distinși cu titlul de Oamenii Anului în Domeniul Umanitar.

Retras de cinci ani din viața monarhică, cuplul regal britanic a anunțat că fundația pe care a creat-o, Archewell, va colabora cu organizația americană ParentsTogether – care militează pentru siguranța copiilor în mediul digital, pentru a sprijini părinții care se confruntă cu efectele negative ale mediului digital asupra copiilor. „Aceste familii nu se confruntă singure cu această problemă”, a spus Harry.

Singurătatea din era digitală

Nu este pentru întâia oară când pințul Harry avertizează că tinerii se confruntă cu o „epidemie de anxietate, depresie și izolare socială” cauzată de experiențele online. Numeroase studii confirmă lipsa măsurilor de protecție împotriva expunerii copiilor la conținut nepotrivit, de la violență până la hărțuire și abuz.

Tema are și o dimensiune personală: Meghan Markle a vorbit deschis despre propriile probleme de sănătate mintală, pe care le atribuie presiunilor publice și atacurilor din presă. Iar Harry a fost el însuși ținta supravegherii și a campaniilor tabloidelor britanice: „Cea mai mare barieră este credința că nimeni nu te poate înțelege. Singurătatea te face să crezi că doar tu treci prin asta, dar, de fapt, nu ești singur”, a explicat prințul.

Sinceritatea vindecă, spun specialiștii

Project Healthy Minds – organizație nonprofit americană care promovează sănătatea mintală și oferă acces gratuit la serviciile de sprijin, printr-o platformă digitală – a subliniat importanța unor formatori de opinie precum Harry și Meghan în normalizarea discuțiilor despre acest subiect.

„Nu este doar despre eliminarea stigmatului”, a menționat directorul executiv Phil Schermer. „Este și despre mândria de a fi vulnerabil, onest și deschis – iar asta devine adevărata ta superputere”.