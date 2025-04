Daniel David: Titularizarea, în ultimul an în forma actuală

Ministrul Educației, Daniel David, spune că anul 2025 ar putea fi ultimul în care examenul de titularizare se va desfășura în forma cunoscută până acum. Acesta a făcut anunțul în cadrul unei prezentări online a raportului săptămânal al ministerului, conform relatărilor Edupedu.

„Cred că este ultimul an în care examenul de titularizare va avea loc în această formă”, a spus ministrul. El a explicat că pregătește o nouă variantă, care va păstra elementele bune din actualul sistem, dar va aduce, de asemenea și schimbări importante care vor îmbunătăți sistemul.

„Voi propune în mai o formă care să păstreze toate lucrurile bune pe care le are forma actuală, dar care să aducă și lucruri noi, mai ales această situație în care ani de zile unii profesori să fie obligați să dea examenul de titularizare, care nu este simplu, e complex, și vom încerca să căutăm soluții la această situație”, a explicat Ministrul Educației.

Titularizarea este examenul prin care un profesor poate ocupa un post pe durată nedeterminată într-o școală. Pentru asta, trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă. Mai mult, pentru a deveni suplinitor, necesară este nota 5.

În fiecare an are loc un concurs național de angajare în învățământ. În 2025, concursul are loc în perioada 5-16 mai, pentru anul școlar 2025-2026. Posturile vor fi scoase la concurs după ce Guvernul a deblocat angajările în educație, printr-o Ordonanță de Urgență adoptată de ieri, 24 aprilie. Anterior, acestea fuseseră blocate prin OUG 156/2024.

Numărul de posturi scoase la concurs variază de la an la an. În 2023, au fost puse la bătaie 72.644 de posturi, adică 34,2% din totalul normelor de predare. În același an, erau în sistem 212.332 cadre didactice, conform ultimelor date.

O petiție semnată de Declic de către un grup de profesori suplinitori cerea în mod clar o dezbatere publică despre concursul de titularizare.Până în prezent, petiția a fost semnată de 1.460 de persoane. Aceștia se plâng că trebuie să susțină anual examenul, chiar dacă obțin note peste 7 și au definitivatul. Au declarat că le afectează stabilitatea financiară.

„Oameni buni care dau examene peste examene nu reușesc să ajungă” la un post stabil, a spus Daniel David, adăugând că lipsa posturilor stabile este în topul problemelor serioase ale sistemului.