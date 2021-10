E. S. Laurence Auer, ambasadoarea Franţei în România, invitată în emisiunea InSecuritate: ,,Am constatat în timpul crizei pandemice, o creştere a inegalităţilor şi asta este un factor de risc. Doar Dumnezeu ştie dacă suntem în măsură să gestionăm riscurile!”

E.S. Laurence Auer a vorbit în cadrul emisiunii InSecuritate, de la Aleph News despre planul preşedintelui Emmanuel Macron, Franţa 2030. Totodată, invitata lui Bogdan Nicolae a devoalat care sunt provocările Franţei, dar şi ale Europei, ţinând cont de crizele care se suprapun crizei pandemice.

Această înlănţuire a crizelor au potenţial de a distruge ordinea globală? Este pregătită Franţa - care în 2022 va deţine Preşedinţia Uniunii Europe - să schimbe viziunea şi să dea o altfel de direcţie?



E.S Laurence Auer: ,,Nu ne rămâne decât să redevenim liderul unei noi viziuni a lucrurilor”

,,Deci, vorbim despre un plan foarte mare de relansare a investiţiilor publice, o sută de miliarde de euro. Ideea este aceea că, între 2020-2022, am avut planul relansării europene, vedem asta în România cu PNRR-ul, dar de acum înainte era necesar pentru o ţară ca Franţa care a făcut toate aceste dezvoltări economice pe marile proiecte – vă amintesc că, în anii 60, erau TGV-ul, centralele nucleare – de a reclădi o viziune de viitor. O viziune de viitor puţin diferită, nu doar o viziune industrială, o viziune într-un final mai verde, cu o economie cu emisii scăzute de carbon, o tranziţie ecologică, de asemenea cu un plan pentru industria mare.

După cum se ştie, Franţa a fost una dintre primele ţările care a beneficiat de PAC, politica agricolă comună şi nu ne rămâne decât să redevenim liderul unei noi viziuni a lucrurilor. Ne va interesa mult şi părerea ţărilor prietene, aliate, dar în principal este un plan francez care va aduce investiţii publice, dar şi o reflecţie publică-privată. Spre exemplu, pe zona digitală, cu siguranţă vom căuta investiţii private.”

E.S. Laurence Auer: ,,În ochii preşedintelui Macron, nu poate fi vorba niciodată despre Franţa fără partenerii săi principali”

,,Pentru că, dacă priviţi structura investiţiilor, structura comerţului, suntem pe deplin legaţi în Europa. Aşadar, există un proces dublu. La nivel european, să protejăm, ceea ce până aici a fost prea mult, mă refer la o platformă digitală sau la toate aceste industrii care nu ţin cont de schimbările climaterice. Trebuie să ne gândim la o economie care să fie mai responsabilă din acest punct de vedere şi asta se face pe plan mondial şi la piaţa europeană. Noi suntem astăzi pe piaţa europeană. Am obiceiul să spun că, înainte de criza pandemiei, ziceam că există subiecte care ţin de competenţa naţională, sănătatea, educaţia, de care nu ne atingem. Astăzi, ce rămâne pe plan naţional? S-au schimbat complet regulile! Anterior, înainte de criză, se spunea că tot ceea ce priveşte circulaţia trebuie să fie reglementat pe plan european. Spre exemplu, consumatorii, călătorii. Dar ceea ce nu circulă, rămâne de competenţa naţională.

Cu criza pandemică, suntem pe cale să creăm chiar şi agenţii care adună laolaltă eforturile de cercetare în tot ceea ce înseamnă prevenţie, securitate civilă, răspunsul la criză. Era necesar pentru o ţară ca Franţa să reflecteze, de asemenea, la ceea ce rămâne din aprecierea franceză şi pentru ca mesajul să ajungă şi la restul lumii. În 2030, vorbim despre un plan pentru Franţa, dar într-o interacţiune completă, mai ales cu ţările europene care ne sunt aproape.”



E.S. Laurence Auer: ,,Nu plătim mai mult pentru electricitate în România decât în Franţa, plătim mai puţin”

,,Am constatat în timpul crizei pandemice, o creştere a inegalităţilor şi asta este un factor de risc. Şi doar Dumnezeu ştie dacă suntem în măsură să gestionăm riscurile, acum când avem o criză sanitară, avem o criză energetică. Vă reamintesc că este o adevărată provocare pentru toate industriile, dar în plus ştim foarte bine că există un risc social. Nu plătim mai mult pentru electricitate în România decât în Franţa, plătim mai puţin. De fapt, energia este mai ieftină, dar, într-o ţară în care inegalităţile sunt mari sau într-o ţară în care populaţia are deja un nivel de trai mai scăzut, creşterea preţului la energie şi electricitate are un impact mult mai mare asupra nivelului de viaţă. Deci, în mare, este unul dintre factorii de care este necesar să ţinem cont pe viitor atunci când vorbim despre inegalităţi sociale, iar planul european să aibă un fel de reflecţie asupra unui minimum de garanţii pentru că Europa a fost construită pe asta: este un model de valori de solidaritate. (...) Aşa că da, fracturile lucrează, da, demografia este într-un punct de reală reflecţie, inclusiv în Franţa. În Franţa, am avut un flux de naşteri care ne-a permis să ne reînnoim populaţia şi prin urmare nu a existat ani de zile nicio dificultate reală cu demografia franceză. Femeile franceze năşteau mai mulţi copii decât media europeană, dar, din păcate, asta este pe cale să se schimbe şi trebuie să avem o reflecţie asupra demografiei...”



E.S. Laurence Auer: ,,Nu cred că problema democraţiei va fi lăsată în aer în proiectul european”

Cu toate crizele care se acumulează în Europa, avem încă o criză a democraţiei?

,,Este, dimpotrivă, una dintre valorile fundamentale care ne-au fost date. La ultimul Consiliu European unde s-a discutat o zi întreagă despre criza energetică, s-a discutat o întreagă dimineaţă despre aplicarea mecanismelor privind statul de drept. Am speranţa că ceea ce caracterizează modelul european este mai degrabă democraţia.

Şi ceea ce am lansat în cadrul conferinţei despre viitorul Europei este evident, nu pentru a impune acest model, dar să reflectăm asupra unui al doilea element care este foarte important şi care este sentimentul apartenenţei, pentru ca cetăţenii să înţeleagă de ce democraţia şi de ce este necesar să participe şi ei la acest proces de construcţie al democraţiei europene. Nu este un lucru chiar atât de simplu”, conchide E.S. Laurence Auer, invitată în cadrul emisiunii InSecuritate, de la Aleph News.