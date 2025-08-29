Aseară, la Festivalul de Film de la Veneția, regizorul Yorgos Lanthimos a prezentat în competiție „Bugonia”, lungmetrajul în care Emma Stone interpretează o directoare răpită de doi conspiraționiști convinși că ea ar fi o extraterestră ascunsă pe Pământ.

Înainte de premiera mondială, pe covorul roșu au fost prezenți Emma Stone, regizorul și colegii de distribuție Jesse Plemons, Alicia Silverstone și Stavros Halkias.

Tot aseară, Focus Features a lansat trailerul producției, iar publicul a văzut schimbarea drastică de look a actriței. Emma Stone și-a ras părul special pentru acest rol.

Filmul „Bugonia”, apreciat de critici, combină deliberat mai multe genuri, de la thriller psihologic la comedie neagră și elemente distopice.

Trailerul o prezintă pe Emma Stone în rolul lui Michelle Fuller. Personajul părăsește biroul, conduce spre casă pe fundalul piesei „Good Luck, Babe!” a lui Chappell Roan, unul dintre hiturile anului 2024, iar în fața garajului este atacată de personajele lui Jesse Plemons și Aidan Delbis.

Urmează apoi imagini din „cartierul general al Rezistenței Umane”, unde răpitorii îi tund părul „ca să nu poată lua legătura cu nava mamă”. Secvențele din film continuă cu un joc al oglinzilor, în care victima devine negociator și pune la îndoială convingerile celor doi răpitori.

În a doua parte a trailerului, același hit pop reapare, dar într-o variantă întunecată și distorsionată. Este o formă de cerc pe care regizorul o folosește pentru a aduce echilibru în film.

La conferința de presă de la Festivalul de Film de la Veneția, Emma Stone a făcut o afirmație corelată cu filmul în care joacă.

„Spun pe față: eu cred în extratereștri.”, a declarat actrița.

Regizorul Yorgos Lanthimos a comentat la rândul său despre mesajul filmului.

El a respins ideea de „viitor sumbru” și a declarat că „nu e mare lucru ficțiune în distopia din Bugonia. Mult din ce vedeți reflectă lumea reală. Când spui distopie te gândești de obicei la un viitor în care s-a întâmplat ceva cu civilizația. Aici vorbim despre ce se întâmplă acum. (…)”

„Omenirea se apropie de un bilanț. Oamenii trebuie să aleagă drumul corect, altfel nu știu cât timp mai avem, cu tot ce se întâmplă în lume – tehnologie, AI, războaie, climă – și cu negarea acestor lucruri, cu felul în care ne-am tocit sensibilitatea.”, a mai spus regizorul.

Scenariul a fost scris de Will Tracy, dezvoltat inițial împreună cu Ari Aster și Lars Knudsen. Din distribuție mai fac parte Stavros Halkias și Alicia Silverstone.

Mai mult decât atât, Yorgos Lanthimos a explicat și titlul filmului, care atrage atenția din prima.

„Bugonia” se leagă de o credință din Grecia antică, potrivit căreia albinele apăreau din trupurile boilor morți, „o metaforă marginală, dar persistentă, pentru modul în care viața și delirul conspiraționist apar din miezuri în descompunere: instituțiile, limbajul public, spațiul digital”.

Lansarea filmului va începe pe 24 octombrie într-un program limitat în Statele Unite, iar pe 31 octombrie va putea fi văzut și în cinematografele din România.