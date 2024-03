Eric Carmen, compozitorul piesei „All By Myself”, a murit la vârsta de 74 de ani

Starul american a devenit celebru cu grupul power pop The Raspberries înainte de a se impune ca artist solo.

Hungry Eyes, unul dintre marile sale hituri solo, a apărut în 1987 în filmul Dirty Dancing.

„Dulcele, iubitorul şi talentatul nostru Eric s-a stins din viaţă în somn, în weekend”, a spus Amy, soţia lui Carmen, într-o declaraţie pe site-ul său oficial, citat de BBC.

„I-a adus o mare bucurie să ştie că, timp de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe atât de mulţi şi va fi moştenirea lui”, a spus soţia.

Ea a încheiat declaraţia cu citatul „dragostea este tot ceea ce contează... fidelă şi pentru totdeauna” de pe albumul său solo Boats Against The Current din 1977.

Printre piesele solo pentru care este cel mai bine cunoscut se numără „All By Myself”, care a devenit unul dintre cele mai emblematice hituri ale cântăreţei canadiene Celine Dion, atunci când aceasta l-a preluat.

Cântecul a apărut, de asemenea, în scena de deschidere a filmului Bridget Jones's Diary.

În calitate de compozitor, Carmen a avut hituri, printre care Almost Paradise de pe coloana sonoră a filmului Footloose, precum şi Never Gonna Fall In Love Again şi Make Me Lose Control.