Lalo Schifrin, compozitorul piesei tematice „Misiune: Imposibilă” a murit la vârsta de 93 de ani

Compozitor laureat cu patru premii Grammy şi nominalizat de şase ori la Oscar, Schifrin a fost autorul muzicii unor filme emblematice precum „Cool Hand Luke, Dirty Harry, The Amityville Horror şi The Sting II”. Tema compusă pentru seria „Misiune: Imposibilă” , scrisă în ritm de 5/4, a devenit una dintre cele mai recognoscibile piese din istoria televiziunii şi a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.

Născut în Buenos Aires într-o familie de muzicieni, Schifrin a urmat Conservatorul din Paris, apoi a colaborat cu mari artişti de jazz, printre care Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald şi Count Basie. În cariera sa a alternat între jazz, muzică clasică şi coloane sonore de film, lucrând cu orchestre precum London Symphony şi Israel Philharmonic, şi fiind dirijor principal al Glendale Symphony Orchestra între 1989 şi 1995.

În 1990, Schifrin a compus şi spectacolul final al Cupei Mondiale din Italia, în care au cântat pentru prima dată împreună cei Trei Tenori, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti şi José Carreras.

În 2018, a fost distins cu un Oscar onorific pentru întreaga carieră.