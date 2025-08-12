Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album de studio

Zvonurile au început luni dimineață, când echipa de marketing a cântăreței a postat un carusel de 12 fotografii cu descrierea: „Gândindu-mă la momentul în care a spus «Ne vedem în următoarea eră…»”.

În orele care au urmat, partenerul artistei, Travis Kelce, a confirmat că ea va fi invitată la podcastul său New Heights, iar site-ul oficial al lui Swift a început numărătoarea inversă până la ora 00:12 ET (07:12, ora României).

Al 11-lea album al vedetei pop, „The Tortured Poets Department”, lansat anul trecut, a doborât recordul Spotify pentru cel mai ascultat album într-o singură zi.

Titlul noului album a fost anunțat pe rețelele sociale printr-un clip din podcastul lui Kelce și, în același timp, a fost disponibil pentru precomandă pe site-ul oficial al lui Swift. Data lansării acestuia nu a fost încă confirmată.