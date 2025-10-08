Fanii lui Taylor Swift cer clarificări după ce suspectează folosirea AI-ului în noile promo-uri

Taylor Swift se confruntă cu o nouă controversă, după ce mai mulți fani au observat semne suspecte în videoclipurile promoționale pentru cel de-al 12-lea album al artistei, “The Life of a Showgirl”.

Campania, realizată în parteneriat cu Google, a inclus un „vânătoare de comori” online în care fanii au fost invitați să caute 12 uși portocalii amplasate în 12 orașe din lume, fiecare ascunzând indicii video despre piese de pe album.

Pe platformele sociale, fanii au remarcat elemente „ciudate” în clipuri, texte deformate, obiecte care dispar sau se mișcă neobișnuit și au început să folosească hashtagul #SwiftiesAgainstAI, acuzând echipa artistei că ar fi folosit imagini generate de inteligență artificială.

Swift nu a promovat personal campania, iar implicarea ei directă în realizarea videoclipurilor rămâne neclară.

Clipurile au fost eliminate între timp de pe canalul ei de YouTube, unde au fost postate temporar ca Shorts.

Atât reprezentanții lui Taylor Swift, cât și Google, nu au oferit comentarii, scrie NBC News.