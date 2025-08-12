Prima pagină » Cultură-Media » Fosilă a unui mic mamifer din era dinozaurilor, descoperită în Patagonia chiliană

Fosilă a unui mic mamifer din era dinozaurilor, descoperită în Patagonia chiliană

Cercetătorii au găsit fosila unui mamifer de dimensiunea unui șoarece care a trăit în perioada Cretacicului Superior, acum aproximativ 74 de milioane de ani, în Patagonia chiliană.
Fosilă a unui mic mamifer din era dinozaurilor, descoperită în Patagonia chiliană
Sursa foto: Universitatea din Chile
Petre Apostol
12 aug. 2025, 07:55, Cultură-Media

Denumit Yeutherium pressor, cântărea între 30 și 40 de grame, fiind cel mai mic mamifer descoperit până acum în această regiune din America de Sud, pe atunci parte a continentului Gondwana, potrivit AFP.

Fosila constă într-o mică bucată de maxilar cu molari, iar analiza dinților indică o dietă bazată pe legume relativ dure. Deși semăna cu un rozător, Yeutherium pressor era un mamifer care probabil făcea ouă, ca ornitorincul, sau își purta puii într-un marsupiu, precum cangurii sau oposumii.

Mamiferul a dispărut împreună cu dinozaurii la sfârșitul Cretacicului, acum circa 66 de milioane de ani. Descoperirea a fost publicată în revista britanică Proceedings of the Royal Society B.