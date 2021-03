Faţă în faţă, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Va fi necesară dovada vaccinării sau testul COVID

Directorul FITS, Constantin Chiriac, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Festivalul trebuia să fie între 11 şi 20 iunie, dar data a fost schimbată pentru a securiza posibilitatea de a exista secţiune fizică de spectacole ale actorilor care vin la Sibiu de peste tot din lume.

„Toţi cei care se exprimă pe scenă au nevoie de acest contact miraculos care este făcut cu publicul şi din această cauză am dorit să securizăm posibilitatea de a avea secţiunea fizică de spectacole de peste tot din lume. Am gândit la un festival pe 3 paliere: un palier fizic, atât pe scenele pe care jucăm de obicei, pornind de la teatru, la Centrul Cultural Besoiu, la Teatrul Gong, la Thalia, la Fabrica de Cultură, cât şi toate spectacolele outdoor. Indiferent de toate măsurile dure care vor fi, de distanţare, de purtare a măştii, avem nevoie de publicul spectator care să fie alături de noi. Din această cauză am hotărât împreună cu ordonatorul de credite şi cu partenerii pe care îi avem să ducem în luna august festivalul, între 20 şi 29 august”, a spus Constantin Chiriac.

Acesta spune că este o excepţie ceea ce se întâmplă în acest an cu Festivalul şi speră într-o altă normalitate, gândită pe termen mediu şi lung, de anul viitor.

„Este o excepţie pe care o facem pentru anul acesta. Începând de anul viitor sperăm să putem să intrăm într-o normalitate care ţine nu de ceea ce a fost în anii trecuţi, ci de o nouă normalitate care poate fi gândită pe termen mediu şi lung”, a mai spus directorul FITS.

FITS are sprijinul financiar al Primăriei, al Ministerului Culturii, al ICR, al Ministerului Educaţiei şi se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Pentru buna organizare a FITS, Chiriac speră că o parte mare a populaţiei va fi vaccinată până la debutul Festivalului.

„Sunt negocieri (cu trupele de teatru participante – n.r.) şi sperăm să fie o campanie de vaccinare cât mai de succes şi să putem să ne întâlnim cu publicul din Sibiu, din regiune, de pretutindeni, aici, să putem să facem atât festivalul, cât şi bursa de spectacole, platforma doctorală, atât în format fizic, cât şi în format hibrid şi online (...). Încercăm să convingem toate companiile care vin să vină vaccinate şi, în acelaşi timp, să avem pentru spectacolele indoor, de la fiecare spectator care intră, o dovadă fie că a avut COVID, fie un test făcut în ultimele 48 de ore sau că are certificat de vaccin. Suntem în legătură permanentă cu toate structurile responsabile de la DSU, Primărie, Poliţie şi vom găsi cele mai bune soluţii pentru ca întâlnirea în spaţiile publice să poată să fie certă, sigură, dar şi sub semnul plăcerii”, a mai spus Constantin Chiriac.

Chiriac a precizat că în cazul spectacolelor în aer liber vor fi luate toate măsurile pentru evitarea infectării.