Festivalul de Film de la Veneția 2025 începe cu filmul lui Sorrentino și premiul pentru Herzog

Cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se deschide miercuri cu o dublă premieră. Competiția va fi inaugurată oficial de filmul „La Grazia” al regizorului Paolo Sorrentino, cu Toni Servillo și Anna Ferzetti în rolurile principale.

Mai devreme, la ora 16:00, secțiunea Orizzonti va debuta cu filmul „Mother” al regizoarei Teona Strugar Mitevska, cu Noomi Rapace în rolul Maicii Tereza din Calcutta.

Ceremonia de deschidere va fi prezentată de Emanuela Fanelli și va începe la ora 19:00. În cursul serii, regizorul german Werner Herzog va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră, premiul fiind înmânat de Francis Ford Coppola, informează Adnkronos.

„La Grazia” marchează revenirea lui Sorrentino în competiție la Veneția, după ce în 2021 a câștigat Leul de Argint cu „The Hand of God”. Regizorul și-a făcut debutul la festival în 2001 cu „L’uomo in più”.

Ediția din acest an promite o distribuție cu vedete precum Julia Roberts, George Clooney, Cate Blanchett și Dwayne Johnson.