Jane Goodall, renumita expertă în cimpanzei, a murit la 91 de ani

Jane Goodall, cea mai cunoscută primatologă din lume și Mesager al Păcii ONU, a murit pe 1 octombrie 2025, la vârsta de 91 de ani în timpul unui turneu în California, stârnind omagii la nivel mondial, scrie The Mirror.

O pionieră în cercetarea comportamentului animal

Studiile de decenii ale lui Goodall asupra cimpanzeilor din Tanzania au remodelat știința, dezvăluind comportamente sociale complexe și profunzime emoțională. Descoperirile ei au redefinit modul în care oamenii înțeleg lumea animală, creând punți între biologie, empatie și conservare.

O susținătoare neobosită a planetei

Ca fondatoare a Institutului Jane Goodall, ea a lucrat neîncetat pentru promovarea conservării, educației tinerilor și protejării mediului. Dincolo de cercetare, a devenit o voce globală pentru pace și sustenabilitate.

O moștenire de durată

Dispariția sa marchează pierderea unei icoane științifice a cărei influență a depășit cu mult domeniul primatologiei. Admiratori din întreaga lume își amintesc de compasiunea, curajul și mesajul ei durabil de armonie cu natura.