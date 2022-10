Jerry Lee Lewis, star rock n' roll, interpretul „Great Balls of Fire” a murit la vârsta de 87 de ani

Lewis este cunoscut pentru înregistrarea unor piese rock precum "Whole Lot of Shakin' Going On", "Great Balls of Fire", "Breathless" şi "High School Confidential". Atât "Whole Lot of Shakin' Going On", cât şi "Great Balls of Fire" au fost incluse în Grammy Hall of Fame. Colaboratorul său dintotdeauna, Kris Kristofferson, a declarat pentru USA Today că Jerry Lee Lewis este "una dintre cele mai bune voci americane din toate timpurile". Introdus în 2022 în Country Music Hall of Fame, Lewis este unul dintre cei doar 16 oameni care au fost incluşi atât în Country Hall, cât şi în Rock and Roll Hall of Fame.

Lewis s-a născut la 19 septembrie 1935, în estul Louisianei.

Tânărul Lewis a învăţat singur să cânte la pian la vârsta de 8 ani şi a cântat muzică gospel în biserică. Cei doi verişori ai săi, Mickey Gilley, care a devenit un cântăreţ country de succes, şi Jimmy Swaggart, în cele din urmă un evanghelist renumit la TV, împărtăşeau interese muzicale similare. Printre influenţele formative ale lui Lewis se numără şi faptul că asculta emisiunile radiofonice Grand Ole Opry, în care erau prezenţi artişti precum Jimmie Rodgers, Hank Williams şi Moon Mullican.

Lewis s-a mutat la Memphis în 1956 pentru a da o audiţie pentru Sam Phillips, proprietarul Sun Records şi cel care i-a înregistrat pentru prima dată pe Elvis Presley, Johnny Cash şi Carl Perkins.

Phillips nu era acolo când a sosit Lewis, aşa că producătorul Jack Clement a înregistrat single-ul de debut al lui Lewis, o versiune rockabilly a piesei "Crazy Arms" a lui Ray Price. Lewis a continuat să lucreze la studio ca muzician, cântând la pian la numeroase înregistrări. De asemenea, a făcut parte din legendarul album Class of '55 cu Cash, Perkins, Elvis şi Roy Orbison.

Ca pianist, Jerry Lee avea un stil unic, îmbinând rockabilly, gospel, blues şi country în timp ce bătea febril la clape şi sărea pe bancă. "Nimeni nu voia să-l urmeze pe Jerry Lee pe scenă", a spus Cash. "Nici măcar Elvis".

Jerry Lee Lewis lovea clapele pianului cu piciorul şi chiar a dat foc instumentului său, făcând imposibil ca cineva să îl depăşească, un precursor al unor artişti precum The Who şi Jimi Hendrix.

Lewis a avut şase copii cu şapte neveste, viaţa sa persoanlă fiind marcată de câteva tragedii.