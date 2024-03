Klaus Iohannis, „patron” peste un festival găzduit de oraşul său natal

Festivalul Internaţional Astra Film de la Sibiu se va afla, pentru al nouălea an, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, fiind considerat drept unul dintre evenimentele majore de pe agenda culturală din ţara noastră. Ediţia din acest an a festivalului va avea loc la Sibiu, în perioada 20-27 octombrie 2024.

Astra Film Junior. Tot sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României intră şi „festivalul în festival”, Astra Film Junior. Lansat în anul 2009, Astra Film Junior este primul şi cel mai complex program de educaţie prin film a copiilor şi adolescenţilor din România.

Lansat în 1993 ca proiect inovator, festivalul Astra Film, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficţiune din Europa, este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia Astra Film, având ca partener strategic Ministerul Culturii şi beneficiind de sprijinul Consiliul Judeţean Sibiu, al Centrului Naţional al Cinematografiei, al Institutului Cultural Român, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu şi al Uniunii Cineaştilor. Evenimentul este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.