Lady Gaga va apărea în sezonul doi al serialului „Wednesday”

Rolul pe care Gaga îl va juca este ţinut secret, însă sursele spun că ar fi vorba despre un cameo (o scurtă apariţie ca invitat a unei persoane cunoscute într-un film sau serial).

Al doilea sezon al serialului de succes se filmează în prezent în Irlanda. Sursele spun că echipa de producţie a încercat să o aducă pe Gaga în serial pentru un rol mai important, dar în cele din urmă acest lucru nu a fost posibil.

Acesta va fi cel mai recent rol de actriţă pentru Gaga, care este cunoscută mai ales pentru cariera sa muzicală revoluţionară.

Cel mai recent rol al cântăreţei a fost în „Joker: Folie à Deux”, unde a jucat alături de Joaquin Phoenix. Anterior, a fost nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „A Star Is Born”, film în care a jucat alături de Bradley Cooper.

Ea a fost nominalizată de trei ori pentru cel mai bun cântec original, inclusiv pentru „A Star Is Born”, câştigând acest premiu pentru munca sa la melodia „Hold My Hand” din „Top Gun: Maverick”. De asemenea, Gaga a jucat în filme precum „House of Gucci” şi în mai multe sezoane din „American Horror Story”.