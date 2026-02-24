Prima pagină » Cultură-Media » Magie, pasiune și dor nestins: ”La Bohème”, capodopera care face inimile să tresară, se întoarce pe scena Operei Naționale București

Magie, pasiune și dor nestins: ”La Bohème”, capodopera care face inimile să tresară, se întoarce pe scena Operei Naționale București

Miercuri, 25 februarie, și joi, 26 februarie, de la ora 18:30, Opera Națională București deschide porțile unei lumi în care tinerețea, visurile și dragostea se împletesc într-o poveste care cucerește generație după generație, La Bohème, capodopera eternă a lui Giacomo Puccini. Fiecare notă este o lovitură în suflet, iar fiecare tăcere, un strigăt care nu va fi uitat niciodată.
Ciprian Demeter
24 feb. 2026, 10:00, Cultură-Media

În Ajunul Crăciunului, Parisul înzăpezit este martorul unei prietenii vibrante și al unei iubiri care înflorește neașteptat în mansarda modestă a poetului Rodolfo. Alături de Marcello, Colline și Schaunard, el încearcă să înfrunte frigul și sărăcia cu umor, artă și companie sinceră. O simplă bătaie în ușă schimbă însă totul. Mimì, vecina delicată și firavă, intră în viața lui cu o lumânare stinsă și cu o tuse ce trădează o suferință adâncă. Întunericul devine preludiul unei iubiri care răsare ca o flacără în mijlocul iernii.

Străzile animate ale Cartierului Latin, cafeneaua Momus, revederea dramatică dintre Musetta și Marcello, toate se transformă într-o frescă plină de culoare, tinerețe și pasiune. În timp ce Musetta își recucerește iubitul prin farmec și inteligență, Rodolfo și Mimì trăiesc una dintre cele mai emoționante povești de dragoste din repertoriul liric, o poveste fragilă, plină de temeri, dor și tandrețe.

Iubirea care naște speranță devine, uneori, cea mai dureroasă rană

Pe măsură ce iarna se adâncește, destinul celor doi îndrăgostiți se frânge sub greutatea bolii. Prietenii lor, Schaunard, Colline și Musetta, sacrifică tot ce pot pentru a o salva pe Mimì, dar dragostea nu poate învinge întotdeauna timpul. În mansarda unde totul a început, Mimì își găsește sfârșitul în brațele lui Rodolfo, cu boneta roz, simbolul inocenței și al tandreții, așezată sub pernă.

  • Regie: Ionel Pantea
  • Decor: Ştefan Caragiu
  • Costume: Liliana Cenean
  • Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser
  • Maestru cor de copii: Smaranda Morgovan
  • Asistent de regie: Paula Stoica
  • Dirijor: Daniel Jinga
  • Distribuția:
  • Mimi: Marta Sandu Ofrim/Besa Llugiqi – invitată; Rodolfo: Alin Stoica/Andrei Petre; Musetta: Andreea Guriță Novac – debut; Marcello: Adrian Mărcan; Schaunard: Dan Indricău; Colline: Ion Dimieru; Benoît/Alcindoro: Damian Vlad/David Miron; Vameșul: Adrian Ionescu; Parpignol: Constantin Negru

Cu participarea Orchestrei, Corului și al Corului de Copii al Operei Naționale București.

Sunt povești care nu se termină, ci rămân pentru totdeauna întipărite în inimă. Când cade cortina, nu se încheie un spectacol, rămâne o amintire care va dăinui pentru totdeauna. La Bohème promite două seri de neuitat, miercuri, 25 februarie și joi, 26 februarie, de la ora 18:30, în care publicul va trăi intens drama, umorul, muzica și magia Parisului boem.

