Masoneria, dincolo de presupuneri şi legende (II)

Stelian Nistor, Suveranul Mare Comandor al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România, a răspuns întrebărilor lui Bogdan Nicolae, realizatorul emisiunii InSecuritate de la Aleph News. Pentru prima oară în România, un responsabil masonic de asemenea nivel acceptă să ridice un colţ din voalul de mister ce învăluie organizaţia. Stelian Nistor a răspuns deschis iar, acolo unde cuvintele puteau da naştere la interpretări ambigue, a făcut apel la parabole.

De ce fonduri dispune o organizaţie căreia i se atribuie, cu sau fără motiv, atâtea acţiuni, inclusiv la nivel internaţional? Stelian Nistor răspunde simplu: ”Din cotizaţiile noastre, ale membrilor. Se pot face multe lucruri bune. Dacă nu furi. Personal, plătesc şi eu cotizaţie, ca fiecare membru. La Sesiunea Naţională a fiecărui început de an masonic, la 21 Septembrie, în faţa a 1000-1200 de delegaţi, încep prin a proiecta pe ecran chitanţa mea, care certifică plata.” Adevăratul capital al masoneriei este însă cel uman. De exemplu, aproape două mii de membri ai noştri, în serii de câte o sută, au participat la un curs de retorică, susţinut de o mare personalitate culturală nemasonică. Am considerat că a şti să te comunici pe tine însuţi e foarte important pentru membrii noştri. Eu însumi, după ce am fost ales Suveran în 2015, după ce fusesem responsabil cu relaţiile externe ale Ritului Scoţian, am urmat un curs de teorie şi practică diplomatică.”

Pe lângă diplomaţia tradiţională, Stelian Nistor confirmă că există şi una masonică. ”E o parte din expresia diplomatică a unei ţări. Atitudinea este totul: când presa spune ”cele două ţări au convenit”, sunt de fapt doi oameni care s-au înţeles sau nu. Pregătirea acestei înţelegeri este foarte importantă. Noi, masonii, ne asumăm doar inducerea unei atitudini favorabile faţă de ţara noastră.”

Ce se întâmplă însă când dai piept cu super-puterile mondiale? ” Masoneria are imensul avantaj că nu ţine cont de puterea ţării. Şi aici, fiecare ţară îşi apără interesele. Cineva afirma, destul de recent, cu inconştienţă, că am avea ”cea mai mare masonerie din Europa”, am replicat că, din păcate, masoneriile astea ”mari” au în spate ţări mici. Masoneria este despre un alt fel de putere: puterea gândului şi felul cum este gândul condus spre materializare, cum este gândul împărtăşit.” Răspunsul lui Stelian Nistor trimite cumva tocmai în China secolului VI î.Hr. Strategul Sun Tzu spunea, în a sa ”Artă a războiului”, că a distruge armata inamicului e doar un ultim recurs. Adevăratul general atacă mai întâi planurile duşmanului. Cu alte cuvinte, crează o atitudine ce împiedică gândul de a lansa o rachetă. Cât însă din această gândire sofisticată este accesibilă decidenţilor noştri? Au cerut ei ajutorul masoneriei pentru atingerea unor obiective de politică externă a României? ”Da. Uneori, da. Nu este nevoie să ni se ceară asta. Ştim când Ţara are nevoie. Câteodată, mi se întâmplă să zâmbesc în colţul gurii la câte o ştire internaţională pozitivă, atunci când ştiu că în acţionariatul evenimentului am avut şi noi o contribuţie. Ştiţi povestea păsării colibri, cea mai mică pasăre, ce aduce apă în cioc ca să stingă focul care mistuia pădurea? Maimuţa o vede şi râde de ea: ”Nu vezi cât de mare e flacăra şi cât de mică eşti tu?” Pasărea îi răspunde: ”Văd. Dar încerc!”

Ca orice putere, mai ales una din umbră, şi aceasta poate uneori corupe. Recent, guvernul italian a hotărât desecretizarea documentelor referitoare la activităţile făcute sub umbrela lojei masonice Propaganda Due, un imens scandal politic în Italia anilor 80. Pentru Stelian Nistor, desecretizarea aceasta e un lucru bun: ”Atunci, sub acoperirea unei loji masonice, s-a încercat confiscarea Statului. Activităţile infracţionale ale lojei P2 au implicat chiar şi alte state. Mario Draghi e mai mult decât premierul Italiei, e un om care a ocupat multe funcţii internaţionale importante. Dacă a hotărât el că momentul este bun, atunci...” Paralela cu scandalurile de anul trecut implicând structuri masonice româneşti îl face însă să zâmbească: ”Au existat şi la noi oameni cu o abordare falsă, însă masoneria are metode pentru a repara aceste aberaţii. Pandemia a încetinit un pic lucrurile, dar până la urmă se rezolvă.”

Şefii de state, politicienii importanţi sunt masoni? ”Unii da, alţii nu. Masoneria poate fi unul din ingredientele unei cariere. Dintre preşedinţii americani din secolul XX, se spune că doar Kennedy NU a fost mason.” Informaţia conţine şi doza ei de ironie: cel care, în discursul de învestitură, se adresa tineretului american cu cuvintele ”nu întrebaţi ce poate face ţara pentru voi, întrebaţi ce puteţi face voi pentru ţara voastră!” a stârnit cu siguranţă şi aplauzele tuturor masonilor.

Care este statura Ritului Scoţian din România în plan internaţional? ”Ca masoni, obişnuim să spunem că ne recomandă faptele noastre. În 2016, România a găzduit Conferinţa Suveranilor Mari Comandori din Europa şi ţările asociate. Un astfel de eveniment va mai avea loc la noi probabil peste 180 ani. România a exercitat funcţia de preşedinte a Conferinţei timp de doi ani. La final, Germania a preluat preşedinţia, cu Elveţia ca vice-preşedinte. Însă, la propunerea Germaniei, României i s-a oferit funcţia de vice-preşedinte pentru încă un mandat! Este un eveniment fără precedent. (...) La ultima noastră Sesiune Naţională dinainte de Covid, au sosit delegaţii din aproape toate ţările lumiii. În 2020, România urma să preia preşedinţia Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în Paraguay. Din cauza pandemiei, întrunirea a fost amânată repetat, până în vara viitoare. Mă străduiesc deja să organizăm Conferinţa Mondială din 2025 la Bucureşti. Grija noastră permanentă e să ţinem Ţara pe harta lumii. După cum vedeţi, încercăm. Încercăm şi mergem înainte.”