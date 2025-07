Nu vă implicați în francize! Sfatul lui Brad Pitt pentru tinerii actori

Într-un interviu publicat joi pentru podcastul New Heights, Pitt a explicat că generația lui a fost „puțin mai riguroasă” și că actorii erau mai puțin tentați să „se vândă” în primii ani ai carierei.

„Îmi place să văd cu ce vin noile generații. Cum se descurcă și cum negociază. Parcă se și bucură mai mult de asta”, a spus Pitt.

„Noi eram puțin mai serioși — și trebuia să fim — în privința actoriei”, a adăugat el. „Acum lucrurile stau altfel. Hei, putem fi artiști în multe domenii, hai să facem asta și să ne și bucurăm. Dar, ideea asta că trebuie să faci parte dintr-o franciză sau să fii supererou… Eu tot le spun tinerilor: «Nu faceți asta, nu o faceți». O să muriți (pe plan artistic – n.r.)”.

Aceste declarații vin după premiera filmului său F1, care a avut un succes de box office de 57 milioane dolari în America și 146 milioane la nivel global. Pitt a glumit că a primit multe „bancuri de bătrân” de la colegul său mai tânăr, Damson Idris, care se zvonește că ar putea juca în Black Panther 3.

Între timp, Pitt urmează să revină în rolul cascadorului Cliff Booth din Once Upon a Time… in Hollywood într-un film Netflix regizat de David Fincher, The Adventures of Cliff Booth.