Super-producție marca Hollywood: Brad Pitt joacă în cel mai „imersiv” film despre piloții de Formula 1, alături de Javier Bardem

Nu este doar unul dintre multele filme produse în Hollywood despre cursele de Formula 1.

Este FILMUL.

„F1 Filmul” promite să fie unul dintre cele mai grandioase proiecte despre cursele de Formula 1 din această decadă. Dacă nu cumva cel mai grandios, asta mai ales că nu a costat decât 300 de milioane de dolari, făcându-l filmul cel mai scump de produs din toate timpurile.

27 iunie e data lansării mega-producției hollywoodiene, realizată în studiourile Warner Bros, la un nivel tehnic excelent.

NBC scrie că filmările au fost realizate cu șoferi adevărați și echipe adevărate de F1, integrând, cu ajutorul unei tehnologii moderne, echipa de filmare cu tot ce înseamnă aceasta (actori, mașiniști, etc…) în Grand Prix-urile de week-end.

Totul pentru un suflu cât mai autentic.

Povestea

Brad Pitt îl joacă pe Sony Hayes, un personaj fictiv de F1, a cărui carieră extrem de promițătoare se frânge brusc într-un accident teribil în anii ’90, dar care revine spectaculos, câteva zeci de ani mai târziu, alături de echipa (fictivă și ea) APXGP.

Personajul este inspirat dintr-un mix de Max Verstappen cu James Hunt, care știe să folosească regulile în beneficiul său.

Un fost coleg de echipă de F1, devenit acum patron de echipă (jucat de Javier Bardem) îl cooptează pentru a concura alături de un debutant (Damson Idris) – un tip cu ambiții mult prea mari, la volanul unei mașini mult prea slabe.

Ei nu pot să câștige decât dacă fac niște schimbări majore.

Pitt

Pitt a lucrat la personajul său alături de legenda vie a curselor F1, Lewis Hamilton, care declarase că a fost plăcut surprins să vadă că omul știe ce face: „Avea deja un oarecare simț pentru condus. Nu îi era complet străin. Am lucrat ca instructor de condus când eram copil, doar ca să fac niște bani în plus, și am avut parte de câțiva șoferi destul de slabi pe parcurs! Încă de la început, se vedea că avea o idee despre linia de rulare”, a spus acesta în briefingul de presă acordat NBC înaintea Marelui Premiu al Canadei.

Apropo de Hamilton, el însuși a spus că acest film este unul dintre cele mai „imersive” (termenul îi aparține) filme despre curse și, poate chiar despre orice alt sport, că „Pitt a fost foarte receptiv și s-a implicat foarte adânc în conceptul de pilot de F1”.

Și Forța-G

„Cea mai tristă parte a fost atunci când Brad a trebuit să se dea jos din mașină și să edităm filmul. Eu am fost mai ușurat ca oricine altcineva că toată lumea era în siguranță”, a spus Hamilton.

Și o ultimă remarcă, apropo de ce înseamnă să fii pilot de F1: Brad Pitt a fost literalmente „șocat” când a văzut la ce forță de accelerație gravitațională este supus organismul unui pilot de F1: „Doamne”, a spus Pitt, „prin ce trec corpurile noastre! Aprecierea mea pentru lucrurile prin care voi, piloții de F1, treceți este acum și mai mare decât era înainte”.

Pitt se antrenase trei luni în curse de Formula 3, pentru că a vrut să fie el cel care pilotează și nu un cascador.