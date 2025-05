METALLICA revine la București cu un show epic pe Arena Națională

Pe 13 mai 2026, METALLICA urcă din nou pe scena Arenei Naționale din București, în cadrul turneului mondial M72 World Tour, lansat în 2023.

Cu o producție spectaculoasă și o scenă circulară amplasată central, fanii români se pot aștepta la un eveniment de proporții. În deschidere, vor concerta trupele Gojira și Knocked Loose, într-un line-up heavy și modern. Accesul în locație va fi permis începând cu ora 16:00.

Bilete presale

Biletele pentru concert vor fi disponibile publicului general începând cu vineri, 30 mai 2025, ora 10:00, pe Metallica.Emagic.ro și iaBilet.ro.

Membrii fan clubului Metallica au acces în presale cu trei zile mai devreme, pe 27 mai, iar clienții BCR Mastercard vor beneficia de un presale dedicat prin aplicația George.

Alte etape de presale sunt dedicate clienților Emagic, din 29 mai. Vor exista bilete pentru gazon, locuri în cele trei inele ale stadionului și pachete speciale Enhanced Experiences, cu beneficii exclusive.

Turneu global, cu scop caritabil

Lansat în 2023, turneul M72 a fost deja văzut de aproape 4 milioane de fani în întreaga lume și a primit aprecieri din partea criticilor.

Metallica va dona o parte din încasări către organizații caritabile din România, prin All Within My Hands Foundation, continuând astfel inițiativele pentru educație, combaterea foametei și intervenții în situații de criză.

Evenimentul este prezentat de BCR și Mastercard, organizat de Emagic și Live Nation, cu sprijinul Rock FM.