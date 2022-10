Ministerul Culturii a cumpărat două monede, Aureus Hadrianus şi Solidus Gratianus

„Astăzi (marţi - n.r.) am avut bucuria unui moment istoric pentru Ministerul Culturii: am semnat contractul de achiziţie pentru două monede de valoare excepţională pentru patrimoniul istoric naţional. Este prima oară, din ce ştim, când după 1990 statul român, prin Ministerul Culturii, face o astfel de achiziţie! Este o nouă premieră, după achiziţionarea în acest an a manuscriselor Eliade şi Cioran şi după achiziţionarea în 2017 a vilei Florica a Brătienilor. Sunt extrem de fericit şi de mândru că aceste premiere au avut loc în timpul mandatelor mele”, anunţă ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu.

El precizează că este vorba despre moneda Aureus Hadrianus AD 117-138, unică în colecţiile publice din România, şi moneda Solidus Gratianus AD aug. 367- nov. 375, din care mai există doar încă una, ambele monede achiziţionate fiind clasate în categoria juridică Tezaur a patrimoniului cultural naţional.

„Monedele Aureus Hadrianus şi Solidus Gratianus vor fi date în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti, unde vor fi păstrate aşa cum se cuvine şi vor fi expuse spre bucuria iubitorilor de istorie românească”, încheie Romaşcanu.