Mircea Toma, CNA: „100 de oameni din CNA costă cât 20 de oameni din ANCOM. În ANCOM, salariile sunt egale cu ale noastre, numai că ale lor sunt în euro”

Intenția comasării CNA cu ANCOM, anunțate public de Kelemen Hunor, în ideea de a face economii la bugetul de stat, a fost criticată dur de Mircea Toma, membru CNA, în podcastul HotSpot, al lui Laurențiu Ungureanu.

Este un demers cu „multiple vicii”, spune Mircea Toma, care nu doar că încalcă legislația europeană, dar e un atentat la protecția surselor jurnalistice.

„Este o dovadă de neprofesionalism, de heirupism grav”

„Noi nu am fost întrebaţi, nu am văzut planul. Ştim doar informal că există o intenţie, din declaraţia publică făcută de Hunor Kelemen, ştim că există un proiect care e pe masa premierului, care nu are o părere proastă despre el. Este o dovadă de neprofesionalism, de heirupism grav, dacă deciziile la nivelul guvernului se iau la modul ăsta”, a spus Mircea Toma.

O asemenea comasare e contraproductivă nu doar din punctul de vedere al legislației comunitare, ci și financiar, mai ales că salariile din cele două structuri ale statului sunt extrem de diferite, spune Mircea Toma:

„CNA are 117 angajaţi la ora asta. Ei bine, 100 de oameni din CNA costă cât 20 de oameni din ANCOM. E valoarea absolută a salariilor.

În ANCOM, salariile sunt egale cu ale noastre, doar că ale lor sunt în euro. Or, valoarea unui euro e de 5 lei.

În media, au 6.000 de euro la nivelul experţilor – la noi, experţii, inspectorii din teritoriu şi monitorizarea au 6.000 de lei. Preşedintele CNA are 9.000 de lei net. Preşedintele ANCOM are 9.000 de euro. Şi de unde tundem? Evident, de la cei care iau mai puţin”.

„Vrem modelul maghiar în România, vrem „orbanizarea” organismelor de reglementare a mass-media în România? Nu cred”

„În Uniunea Europeană, există 27 de CNA-uri. Dintre acestea, 5 sunt mixate, iar restul de 22 sunt „curate”. Cele 5 au fost mixate până în 2018, când Comisia Europeană a modificat Directiva Serviciilor Media Audiovizuale cu un articol explicit care interzice amestecarea autorităţilor de reglementare în niciun fel.

Or, în cazul comasării, noi am încălca această directivă. Totuşi, dintre cele 5, una este exemplară: cea maghiară. Unde avem un „model” de democraţie în ce priveşte gestionarea, din punct de vedere al Guvernului, a mass-media.

Ei au pus CNA-ul maghiar cu un organism de reglementare a presei scrise, cu poşta maghiară, iar totul e condus de o persoană numită politic. E o dramă din punct de vedere al democraţiei. Berlusconi a mai fost aşa în Italia! Vrem modelul maghiar în România, vrem „orbanizarea” organismelor de reglementare a mass-media în România? Nu cred”, a spus Mircea Toma.

Acesta a amintit și de volumul enorm de muncă de la CNA, în condițiile în care numărul petițiilor înregistrate la CNA doar în prima jumătate a anului a fost dublu față de tot ce s-a înregistrat anul trecut.

Amenzile CNA nu sunt o sperietoare pentru nimeni

„Amenda maximă e de 200.000 de lei. Apoi, urmează sancţiunile care pot conduce la limitarea licenţei: întrerupere de 5 minute, întrerupere de 3 ore sau înjumătăţirea licenţei de la 9 ani la 4 ani şi jumătate.”

„În jumătatea aceasta din 2025, în care am avut şi campanie electorală, am aplicat amenzi în bani de 700.000 de lei. Din aceştia, 500.000 au fost amenzi la Realitatea Plus. 180.000 – România TV. Şi 20.000 – toate celelalte posturi de televiziune şi radio din ţară. Se uită-n ochii noștri și spun: „Puteți să ne amendați cât vreți!”.