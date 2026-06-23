Prima pagină » Cultură-Media » Muzeul Național al Țăranului Român se redeschide integral după 10 ani de lucrări

Muzeul Național al Țăranului Român se redeschide integral după 10 ani de lucrări

Muzeul Național al Țăranului Român din București va fi redeschis integral publicului începând cu 28 iunie 2026, după un deceniu de șantier, consolidare și restaurare.
Muzeul Național al Țăranului Român se redeschide integral după 10 ani de lucrări
Sursa foto: Captură Muzeul Național al Țăranului Român
Alexandra-Valentina Dumitru
23 iun. 2026, 15:03, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Au fost zece ani de șantier, de consolidare și de grijă pentru un loc a cărui poveste a început în 1875, când Titu Maiorescu a avut ideea de a aduna și păstra mărturii ale vieții satului românesc. Trei decenii mai târziu, în 1906, lua ființă Muzeul Etnografic, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială, nucleul actualului Muzeu Național al Țăranului Român. La conducerea noii instituții a fost numit, la 1 octombrie 1906, istoricul de artă și muzeologul Alexandru Tzigara-Samurcaș, cel care avea să îi definească misiunea și identitatea. Astăzi, povestea merge mai departe”, a transmis, marți, ministerul Culturii.

Redeschiderea are loc în etape. După inaugurarea parterului în aprilie 2025 cu expoziția „Legea creștinească”, acum este redeschis și etajul muzeului prin expoziția permanentă „Rânduiala vieții”. Ministerul Culturii arată că publicul este invitat să regăsească „universul satului românesc așa cum a fost imaginat de Horia Bernea și de echipa sa”.

„În anul în care Muzeul Național al Țăranului Român împlinește 120 de ani de existență și 30 de ani de la obținerea Premiului European pentru Muzeul Anului, sălile sale se umplu din nou de povești despre oameni, case, meșteșuguri, credință și tradiții”.

Programul este completat de două expoziții noi: „Huțulii”, dedicată comunităților huțule din Bucovina și Maramureș, și „Instrumente muzicale aerofone”, care „dezvăluie bogăția instrumentelor tradiționale de suflat și locul lor în viața comunităților românești”.

Redeschiderea este programată pentru 28 iunie, iar muzeul va fi deschis de miercuri până duminică, între 10:00 și 18:00.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
USR nu va susține un partid din care face parte PSD. Dominic Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”
Gandul
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Libertatea
Salariații care își cresc singuri copiii ar putea primi cel puțin trei zile în plus de concediu de odihnă
CSID
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da