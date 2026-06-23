Muzeul Național al Țăranului Român se redeschide integral după 10 ani de lucrări

„Au fost zece ani de șantier, de consolidare și de grijă pentru un loc a cărui poveste a început în 1875, când Titu Maiorescu a avut ideea de a aduna și păstra mărturii ale vieții satului românesc. Trei decenii mai târziu, în 1906, lua ființă Muzeul Etnografic, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială, nucleul actualului Muzeu Național al Țăranului Român. La conducerea noii instituții a fost numit, la 1 octombrie 1906, istoricul de artă și muzeologul Alexandru Tzigara-Samurcaș, cel care avea să îi definească misiunea și identitatea. Astăzi, povestea merge mai departe”, a transmis, marți, ministerul Culturii.

Redeschiderea are loc în etape. După inaugurarea parterului în aprilie 2025 cu expoziția „Legea creștinească”, acum este redeschis și etajul muzeului prin expoziția permanentă „Rânduiala vieții”. Ministerul Culturii arată că publicul este invitat să regăsească „universul satului românesc așa cum a fost imaginat de Horia Bernea și de echipa sa”.

„În anul în care Muzeul Național al Țăranului Român împlinește 120 de ani de existență și 30 de ani de la obținerea Premiului European pentru Muzeul Anului, sălile sale se umplu din nou de povești despre oameni, case, meșteșuguri, credință și tradiții”.

Programul este completat de două expoziții noi: „Huțulii”, dedicată comunităților huțule din Bucovina și Maramureș, și „Instrumente muzicale aerofone”, care „dezvăluie bogăția instrumentelor tradiționale de suflat și locul lor în viața comunităților românești”.

Redeschiderea este programată pentru 28 iunie, iar muzeul va fi deschis de miercuri până duminică, între 10:00 și 18:00.