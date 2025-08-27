O așezare din Epoca de Piatră scufundată de creșterea nivelului mării, descoperită în Danemarca

În această vară, scafandrii au colectat dovezi ale unei așezări din Epoca de Piatră, după scufundări la 8 metri adâncime.

Descoperirea face parte dintr-un proiect internațional de șase ani în valoare de 13,2 milioane de euro pentru cartografierea siturilor arheologice subacvatice din Marea Baltică și Marea Nordului. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, reunește cercetători din Aarhus, Universitatea Bradford din Marea Britanie și Institutul pentru Cercetarea Coastei Istorice din Saxonia Inferioară, Germania.

Scopul este să exploreze peisajele nord-europene scufundate și să descopere așezări pierdute pe măsură ce fermele eoliene marine și alte infrastructuri maritime se extind.

Majoritatea dovezilor unor astfel de așezări au fost găsite până acum în locații din interiorul țării față de coasta din Epoca de Piatră, a declarat arheologul subacvatic Peter Moe Astrup, care conduce excavațiile subacvatice din Danemarca.

„Aici, avem de fapt o coastă veche. Avem o așezare care era plasată direct la coastă”, a spus el.

După ultima eră glaciară, calotele glaciare uriașe s-au topit și nivelurile globale ale mării au crescut, scufundând așezările din Epoca de Piatră și forțând populația de vânători-culegători să se retragă spre interior.

Cu aproximativ 8.500 de ani în urmă, nivelul mării a crescut cu aproximativ 2 metri pe secol, a spus Moe Astrup.

Primele scufundări au scos la iveală oase de animale, unelte de piatră, vârfuri de săgeți, un dinte de focă și o mică bucată de lemn prelucrat, probabil o unealtă simplă.