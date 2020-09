O carte pe zi: „Bucureştiul, sub dictatura Coronavirus” de Cora Muntean

Vremurile s-au schimbat enorm, acum aproape nimeni nu mai ştie un reporter sau un ziarist din presa scrisă, toţi ochii sunt aţintiţi asupra televiziunilor şi, în mod nemeritat cel mai adesea, ziariştii care lucrează acolo se află în prim plan. De aceea, probabil foarte puţini dintre cei care vor citi aceste rânduri sau vor deschide cartea pe care o semnalăm/prezentăm astăzi vor fi auzit de autoarea ei, Cora Muntean, şi ştiu că este ziarist. Şi încă unul cu state vechi – anul acesta, în martie, a făcut 27 de ani de presă.

A absolvit Liceul Sanitar din Târgu Mureş, apoi a făcut Facultatea de Litere din Iaşi - aşa se explică pasiunea pentru scris, dar şi faptul că, din 2012 este Membră a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti din România (iar în primăvara acestui an o bătea gândul să se apuce de/întoarcă la meseria asta). A debutat ca jurnalist la „Evenimentul zilei” în 1993. Apoi a lucrat vreme îndelungată mai ales în presa scrisă din Târgu Mureş. Din 2019 are o rubrică pe cristoiublog. Poate şi din aceste motive Ion Cristoiu a simţit nevoia să prefaţeze cartea cu un portret al autoarei.

Cora Muntean, spune el, „ştie să observe. Acolo unde privirea cititorului lunecă fără să se oprească, reporterul Cora Muntean descoperă amănunte semnificative pentru halucinanta atmosferă dată de un oraş care trăieşte sucit, mai ceva ca acel Cănuţă al lui Caragiale. (…) Cora Muntean îşi transcrie şi reacţiile intime la întâmplările din jur. Cele mai multe ţin de starea de spirit provocată de Dictatura Coronavirus: Spaima în staţiile pustii ale metroului, revolta în faţa miliţianismului tipic forţelor de ordine, fericite acum că şi pot da arama pe faţă, încurcătura în faţa procedurilor de protecţie împotriva infectării.(…) Cora Muntean descrie cu umor avatarurile omului care ia în serios nu numai restricţiile, dar şi sfaturile specialiştilor năvăliţi în studiouri.”

Ziarista are într-adevăr umor. Iată cum îşi începe cartea: „Eu sunt o uliţarnică. Nu cred că aşa mi-e felul, mai degrabă mi-a rămas în obişnuinţă din vremurile în care jurnalismul se făcea pe teren.

Eu, aveam – nu aveam treabă, la ora 8 dimineaţa eram gata să ies pe uşă. Machiată şi coafată, că în acele vremuri puneam mare preţ pe asta. Aş fi fost gata să o zbughesc pe uşă şi în creierii nopţii şi au fost şi astfel de ocazii.

Eu nu am avut niciodată haine de casă, cel mult un trening, de capot nici pomeneală, pentru că eram mereu gata de ducă, iar seara mă întorceam târziu“.

E debutul primului reportaj prin Bucureştiul urgisit de Coronavirus. Nu le vom povesti, ca şi în cazul poliţistelor, reportajele trebuie citite, altfel îşi pierd farmecul. Iar în reportajele Corei Muntean există mult farmec, cu scene admirabile, pe care le vom fi întâlnit în lunile de carantină şi stare de alertă, sau mai degrabă nu, cu portrete neaşteptate, cu amintiri, cu gânduri surprinzătoare. Chiar şi autoarea e oarecum surprinsă: „Am făcut un bilanţ al acestei perioade, în care am umblat zilnic să descopăr Bucureştiul urgisitului an 2020. Şi mi-a fost de folos. Am învăţat despre spaime, despre bucurii mici, despre nădejde şi deznădejde. Despre oameni şi transformările lor.”

Scriu editorii: „Reportajele reunite sub genericul <<Bucureştiul, sub dictatura Coronavirus>>, semnate Cora Muntean, prezintă cititorului o Capitală transformată, în perioada 16 martie – 15 mai 2020, dintr-un oraş plin de viaţă într-unul aproape mort. Asemenea întregii ţări în această perioada tulbure, dominată de Coronavirusul ucigaş, Bucureştiul a avut parte de interdicţii nemaivăzute până acum, oamenii lui fiind practic arestaţi la domiciliu. Autoarea, Cora Muntean, ştie să observe acolo unde privirea omului mereu grăbit lunecă fără să se oprească, descoperă amănunte semnificative pentru halucinanta atmosferă dintr-un oraş unde până şi cimitirele au fost închise.”

Revenim la concluzia prefaţatorului: „Reportajele Corei Muntean vor rămâne pentru viitorime ca documente scrise despre unul dintre momentele când Omenirea a fost lovită de un delir.”

Cartea poate fi achiziţionată de pe site-ul Editurii Mediafax.

Cora Muntean – Bucureştiul, sub dictatura Coronavirus. Reportaje. Prefaţă de Ion Crsitoiu. Editura Mediafax. 240 pag