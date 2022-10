O carte pe zi: „Celălalt pasager” de Louise Candlish

Scriitoarea britanică Louise Candlish a publicat până acum paisprezece romane, bine primite, iar ”Casa noastră” a primit premiul Crime and Thriller Book of the Year şi a fost ecranizat.

Scriu editorii: „Totul se petrece extrem de repede. Astăzi duci o viaţă de vis, făcând naveta cu vaporaşul spre serviciu, alături de carismaticul tău vecin Kit, care stă pe scaunul de-alături. A doua zi, Kit nu mai apare pe vas, iar soţia lui, Melia, îi anunţă dispariţia. Când să te dai jos la destinaţie, te aşteaptă poliţia. Alt pasager te-a văzut certându-te cu Kit pe vas, în drum spre casă, cu o seară înainte, iar autorităţile spun că aveai motive să-i doreşti moartea. Tu te împotriveşti. Erai prieten cu Kit – întrebaţi-o şi pe Melia, care te va susţine cu siguranţă. Şi cine este, mai exact, celălalt pasager care te arată cu degetul? Şi ce ştiu ceilalţi despre viaţa ta? Nu, indiferent ce pericol te-a urmărit aseară în drum spre casă, tu eşti nevinovat, complet nevinovat. Nu-i aşa?”

Şi totuşi, există dovezi care îl încriminează pe omul nevinovat, plantate cu grijă de soţia celui dispărut, care aplănuit totul cu minuţie, în speranţa că va obţine o sumă enormă drept despăgubire. Numai că, pentru succes, soţul ar trebui să nu mai apară vreodată, chiar să moară. Şi moare. Iar tot universul celuilalt bărbat se prăbuşeşte şi omul este condamnat.

Personaje puternice, o eroină care îşi joacă excelent rolul de fiinţă insensibilă, dornică doar să-şi ducă la îndeplinire dorinţa de a se căpătui.

„Suspans psihologic la cote maxime, deopotrivă elegant şi sinistru.” A.J. Finn

„Sunt o MARE fană a scriiturii lui Louise Candlish, însă chiar a dat lovitura cu acest volum cu atmosferă hitchcockiană în care sentimentul de spaimă creşte tot mai mult, iar suspansul devine de nesuportat, acumulându-se până la un deznodământ incredibil. De citit neapărat!”- Lucy Foley

Louise Candlish – Celălalt pasager. Traducere din limba engleză şi note de Dana-Ligia Ilin. Editura Leda Bazaar. 398 pag.