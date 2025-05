Dinamo – Rapid: Remiză fără goluri iar „câinii” ramân pe ultimul loc din play-off

„Alb-roșii” au remizat fără goluri cu Rapid, pe Arena Națională, în runda a opta, iar în urma acestui rezultat, „câinii” rămân ultimii în play-off, potrivit ProSport.

În ciuda faptului că echipa sa a dominat categoric meciul și a ratat din toate pozițiile, tehnicianul croat al lui Dinamo Zeljko Kopic s-a declarat satisfăcut de prestația elevilor săi.

Kopic a ținut să remarce în mod special jocul prestat de Cătălin Cîrjan, măcinat de probleme medicale înaintea meciului, dar integralist contra Rapidului, dar și revenirea lui Dennis Politic, după accidentarea care l-a ținut săptămâni de zile departe de meciurile oficiale.

Alexandru Roșca, portarul lui Dinamo, îi ironizează pe giuleșteni și spune că echipamentul său a rămas imaculat la finalul jocului, deoarece adversarii nu l-au obligat să facă niciun plonjon pe toată durata meciului terminat nedecis, scor 0-0.

„Trebuia să câștigăm, am fost mult peste ei. Nu am avut nicio minge de apărat. Ne așteptam să ne pună mai multe probleme, dar am fost și noi foarte motivați. Ne pare rău că nu avem rezultatele dorite. Ne dorim să mai urcăm în clasament, să creștem și să construim pentru sezonul viitor. Am avut momente bune, proaste, dar toate m-au făcut mai tare. Ne așteptăm să vină mulți fani cu „U” Cluj și să facem o figură frumoasă”, a spus și Alexandru Roșca.