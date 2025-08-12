Meciurile din Bundesliga vor dura mai mult

Liga masculină de top din Germania este cea mai recentă care se aliniază tendinței stabilite de Cupa Mondială din 2022 și de Premier League, măsurând timpul exact consumat de evenimente precum cartonașele roșii, penalizările și accidentările și adăugând această durată la sfârșitul fiecărei reprize.

„În prezent, avem puțin sub 60 de minute de timp net de joc, care probabil va crește puțin”, a declarat Knut Kircher, directorul general al organismului german de arbitraj pentru sport, într-o declarație preluată de agenția germană dpa.

Noul sezon al Bundesligii începe în 22 august, dar schimbările au intrat deja în vigoare în ligile masculine inferioare.