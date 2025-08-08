Superliga: Dinamo, victorie chinuită cu Metaloglobus

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 15 de Cătălin Cîrjan, aflat la prima reușită din acest sezon, cu un șut de la distanță.

Jocul „câinilor” a fost însă sub nivelul arătat în derby-ul cu FCSB, câștigat etapa trecută cu 4-3.

Alexandru Musi a ratat o șansă bună în minutul 22, iar Cîrjan a fost aproape de „dublă” în minutul 30, când mingea a lovit bara transversală.

Metaloglobus a crezut că a egalat imediat după pauză, prin Ubbink, dar golul a fost anulat după intervenția VAR pentru un fault la Musi în faza premergătoare.

Cu acest succes, Dinamo urcă pe locul 5, cu 8 puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne pe penultimul loc, cu doar un punct.

Echipele de start:

Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia

Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes

Antrenor Mihai Teja

Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu

Antrenor Zeljko Kopic