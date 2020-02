O carte pe zi: „Experimentul P”, de Alexander Hausvater

Un album superb care pleacă de la spectacolul organizat la Teatrul din Piteşti, în noiembrie 2018, inspirat de cazul real al Experimentului Piteşti.

Semnalăm astăzi o „carte hibridă”, o premieră mondială. Editura Integral a lansat recent un nou format de carte, ”cartea hibridă”, care este o premieră în domeniul cărţilor editate. În plus faţă de textul sau imaginile care definesc orice carte clasică, ”cartea hibridă” conţine coduri QR care, prin scanarea cu un telefon mobil, fac trimiteri în spaţiul internetului către articole, filme, imagini, bibliografie suplimentară etc. Acest lucru transformă cartea clasică într-un hypertext, obişnuit pentru spaţiul online, dar neobişnuit pentru o carte pe hârtie. Un concept editorial marca Integral. Până acum această editură a lansat cărţi hibride: „Maşina de răsucit idei incomode” de Constantin Crânganu ( o vom prezenta în curând), „Publi-cetatea şi branduri de poveste” de Florin Dumitrescu şi cartea pe care o semnalăm astăzi, albumul Experimentul P de Alexander Hausvater.

Editura Integral a mai tipărit două tiltui de Alexander Hausvater – „Ce dacă” şi „Captiv în mine”. Albumul de faţă, unul superb, cu zeci de fotografii din spectacol, este bilingv, română/engleză şi pleacă de la spectacolul prezentat la ediţia a 22-a a Festivalului Internaţional al Teatrului de Studio şi de Forme Noi desfăşurat între 3 şi 11 noiembrie la Piteşti la Teatrul „Alexandru Davila“, condus de Nicolae Poghirc. Spectacolul, după textul lui Radu Dragomirescu şi în regia lui Alexander Hausvater, este inspirat de cazul real al Experimentului Piteşti, care a avut loc între 1949-1952 şi în care s-a încercat crearea unei instituţii de reformare a naturii umane. „M-a interesat impulsul utopic care vede ca posibilitate reală spălarea pe creier şi construirea unui om nou care la rândul lui să spele pe creier alţi oameni. Piesa urmăreşte povestea unui tânăr selectat într-un experiment de acest tip. Mă interesează felul în care bunele intenţii pot aduce rezultate dezastruoase.”

„Memoria e o unealtă obligatorie a artistului – scrie Alexander Hausvater. Necesitatea de a transfera trecutul în existenţa contemporană e o responsabilitate şi în acelaşi timp un angajament.

Ce s-a întâmplat atunci, va continua să se întâmple, atâta timp cât uităm şi neglijăm faptul că părinţii şi bunicii noştri au fost colaboratori activi sau indiferenţi sau pur şi simplu copleşiţi de frică.

Experimentul P. e un document scenic obiectiv şi imaginar. El are ca scop tragerea unui semnal de alarmă. În spatele aparenţei se găseşte o realitate socio-politică cu un obiectiv bine stabilit: anularea personalităţii şi instalarea în locul ei a unei identităţi colective în slujba unei clase politice, care urmăreşte un traseu de gândire şi existenţă pentru perpetuarea regimului la putere.

Proiectul P. s-a născut dintr-o constatare personală că teatrul politic e evident semnificativ pentru a reflecta societatea de astăzi. Am încercat să combatem ignoranţa legată de trecutul nostru şi refuzul de a-l judeca obiectiv şi personal. Cu ajutorul unui grup minunat de actori şi colaboratori am visat că spiritul omului învinge orice convingere politică impusă de un regim totalitar. Atâta timp cât există iubire şi necesitatea gestului de a face bine, orice sistem, care serveşte doar unui grup limitat, e destinat să fie distrus dar nu uitat. Experimentul P. celebrează pe toţi cei care au suferit. Durerea lor nu a fost în zadar. Ei vor trăi întotdeauna în memoria noastră.”

Albumul cuprinde, pe lângă textul spectacolului şi imagini din el, păreri ale actorilor despre rokurile lor, un jurnal de bord al pregătirii spectacolului, spicuiri din relările presei şi, fireşte, informaţii despre regizor.

Alexander Hausvater – Experimentul P. Diaoguri cu Radu Dragomirescu. Editura Integral. Prefaţă de Varujan Vosganian. Fotografii de Augustina Iohan. Traducere în limba engleză de Radu Dragomirescu. Ediţie îngrijită de Costel Postolache. 85 pag.

