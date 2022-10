O carte pe zi: „Ghici cine pândeşte în pădure” de M.J.Aldrige

A opta carte din seria Helen Grace (Din serie mai fac parte: Ghici cine moare primul; Ghici ce-i în cutie; Casa păpuşilor; Ghici care-i mincinosul; Băiatul pierdut; De-a v-aţi ascunselea; Mă iubeşte, nu mă iubeşte...; Ghici cine urmează – toate apărute la Editura Trei). M. J. Arlidge (născut în 1974) lucrează de 20 de ani în televiziune, fiind specializat in productii dramatice. A produs si a scris scenarii pentru seriale poliţiste de prime time pentru televiziuni britanice, printre care Silent Witness, Undeniable, The Little House si, cel mai recent, Innocent.

Scriu editorii: „Dacă mergi în pădure, ai face bine să nu te duci singur... În pădure pândeşte un prădător nemilos. Intâi, au fost omorâţi caii salbatici. Acum sunt bărbaţi şi femei, vânaţi şi ucişi de o siluetă fără chip. Disperaţi, cer ajutor, dar nu are cine să le audă strigatele... Helen Grace trebuie să se confrunte cu un nou coşmar: victime împănate cu săgeţi sunt spânzurate de stejarii străvechi din New Forest, ca nişte fructe bizare. De ce sunt atacaţi turişti neputincioşi în plin sezon estival? Si ce inseamnă uciderea lor? Să fie oare crime oculte sau ofrande aduse pădurii? Helen pătrunde în tenebre ca să descopere adevărul din spatele celui mai sumbru dintre cazurile de până acum.”

Un thriller cu întorsături neaşteptate, cu o acţiune complexă, cu personaje credibile şi bine conturate, cu crime care se arată a fi o răzbunare după decenii a unui personaj nemulţumit că prietenii fiicei sale au lăsat-o să se piardă. Nu-l rataţi.

M.J.Aldrige – Ghici cine pândeşte în pădure. Traducere din limba engleză de Alexandra Fusoi. Editura Trei.Colecţia Fiction Connection. Crime. 527 pag.