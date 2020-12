O carte pe zi: „Memoria inteligentă. Arta şi ştiinţa de a-ţi aminti totul” de Joshua Foer

„Antrenarea memoriei nu se face doar de dragul de-a efectua trucuri ciudate la petreceri; este vorba despre cultivarea a ceva profund şi esenţialmente umane.”

Cartea pe care o semnalăm astăzi a cunoscut deja o mare răspândire printre cititori, după ediţiile din 2011 şi 2012. Dar tot merită să fie descoperită de noi generaţii de cititori.

Născut la Washington DC, în 1982, autorul ei, Joshua Foer, este fratele mai mic al lui Franklin Foer, fost editor al revistei The New Republic şi al lui Jonathan Safran Foer, romancier celebru şi la noi (I s-au tradus cel puţin patru romane). A studiat la Yale University, apoi s-a consacrat publicării unor cărţi de ştiinţă care l-au făcut repede cunoscut. În anul 2005 a asistat la Campionatul de Memorare al Statelor Unite cu intenţia de a scrie un articol pentru o revistă. Fascinat de performanţele „atleţilor minţii“ – scriu editorii -, a început să se antreneze în tehnici de memorare, ajutat de Ed Cooke, un tânăr maestru european. A ajuns să stăpânească metode vechi de mii de ani – precum palatul memoriei – folosite de Cicero şi de alţi mari oratori ai Antichităţii, dar şi de învăţaţii Evului Mediu. După numai un an, Foer a devenit campionul la memorare al SUA, uimind o lume întreagă.

„Cartea de faţă este povestea transformării sale dintr-o persoană obişnuită, care uită unde a pus cheile de la maşină (sau chiar maşina), într-un as al memorării, capabil să reţină ordinea cărţilor dintr-un pachet de joc în cinci minute şi să spună pe de rost sute de zecimale ale numărului pi. Scrisă cu mult umor şi cu inteligenţă, cartea este o pledoarie pentru redescoperirea lumii în care trăim şi pentru autodepăşire.”

Absolut fenomenală! Exclama Bill Gates. Cartea ne reaminteşte că pornim cu toţii cu acelaşi bagaj; contează ce facem cu el pe drum.

Joshua Foer - Memoria inteligentă. Arta şi ştiinţa de a-ţi aminti totul. Editura Litera, colecţia Carte pentru toţi. Traducere din limba engleză de Lucian Popa. 443 pag.