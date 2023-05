O carte pe zi: „ZOV. Raportul interzis. Dezvăluirile unui militar rus pe frontul din Ucraina”

În cele din urmă ia hotărârea să demisioneze din armată, să nu mai aibă de-a face cu aşa zisa „operaţiune militară specială“ orchestrată la Kremlin – şi să povestească lumii întregi adevărul despre mizeria şi grozăviile unui război purtat de o armată dezorganizată.

O mărturie copleşitoare a unui militar rus, scrisă la o lună şi jumătate după ce s-a întors din războiul din Ucraina. Era conştient că nu avea voie, potrivit legilor aspre, să folosească cuvântul „război” şi vor urma consecinţe dure.

Povesteşte doar ce a văzut şi trăi e - şi totul e cumplit. „Mi-am dorit în primul rând să le deschid concetăţenilor mei ochii asupra adevărului despre războiul din Ucraina. Îmi dau seama că această carte e un gest de pace care mă va costa mult. Dar nu pot să privesc toate acestea în tăcere”. Cartea a fost distribuită, începând din august 2022 gratuit în limba rusă, pe diferite canale. „O adevărată bombă!“ – The Guardian. „O mărturie zdrobitoare.“ – The Washington Times.

Versiunea audio a textului a fost postată pe You Tube şi în mai puţin de o lună, a fost ascultată de mai bine de cinci sute de mii de oemni. Apoi a fost tardusă, treptat, în 15 alte limbi. Iar Pavel Filatiev, urmărit, s-a refugiat în Franţa, unde a cerut azil politic.

Câteva citate: „Am aşteptat o săptămână fără să avem unde să dormim sau să ne spălăm, fiind în permanenţă sub focuri de armă, şi nu înţelegeam de ce nu eram rotiţi.” „Trebuie să trăieşti şi să dormi în pământ, sub bombardament constant. Dar te obişnuieşti cu asta. Dormeai chiar şi atunci când era o explozie la o sută de metri distanţă”. „Mulţi în Ucraina nu mă cred şi încearcă să ne prezinte pe toţi paraşutiştii ca fiind <<orci>>, dar eu trec testul cu detectorul de minciuni. Nimeni din unitatea mea, în cele două luni cât am fost acolo, nu a luat parte la vreo crimă”. „Nimeni nu a violat pe nimeni, nu a împuşcat pe nimeni sau ceva de genul acesta. [Dar] pentru că nu aveam nimic de mâncare sau de băut, când dădeam peste magazine abandonate, luam apă, ţigări şi mâncare”.

După ce caporalul Daniil Frolkin, în vârstă de 21 de ani, a recunoscut că a executat un civil cu un glonţ în cap şi că a furat din casele sătenilor, iar comandanţii săi au fost implicaţi în jafuri organizate cu camioanele, Filatiev a încercat să se distanţeze de camarazii de arme care au comis astfel de de infracţiuni grave.

„Oamenii nu înţeleg că, datorită indiferenţei lor, războiul paote ajunge şi la ei.”

Pavel Filatiev - ZOV. Raportul interzis. Dezvăluirile unui militar rus pe frontul din Ucraina. Traducere din limba rusă şi note de Justina Bandol. Editura Litera. 176 pag