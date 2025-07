Fotografii cu Kim Jong-un care își prezintă omagiul soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina, prezentate într-un show de gală

Gest șocant al președintelui Coreei de Nord, Kim Jong-un, care a adus un omagiu soldaților nord-coreeni ce și-au pierdut viața pe frontul ucrainean: acesta a fost fotografiat punându-și mâinile pe sicriele repatriate ale șase soldați – un gest foarte rar în care acesta recunoaște că forțele armate coreene au suferit pierderi.

Fotografiile au fost proiectate în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Teatrul Mare din Estul Phenianului, organizat cu ocazia celebrării pactului de apărare reciprocă dintre Rusia și Coreea de Nord, semnat între președinții celor două țări în iunie anul trecut.

Footage shows North Korean troops and commanders who took part in Russia’s Kursk region.

The event marked the first anniversary of the Russia–North Korea Comprehensive Strategic Partnership Treaty.

Scenes also showed Kim Jong-un receiving the coffins of DPRK soldiers killed… pic.twitter.com/s9UIk0cncA

