Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, în fața instanței pentru decizia privind arestarea

Dacă va fi reținută, Kim Keon Hee va deveni prima fostă primă doamnă din Coreea de Sud arestată, alăturându-se soțului său, care este în închisoare în așteptarea procesului pentru tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în decembrie, notează Reuters.

Ea este acuzată de fraudă cu acțiuni, mită și trafic de influență ilegală, acuzații care implică proprietari de afaceri, lideri religioși și un influent politician. Printre capetele de acuzare se numără și purtarea unui pandantiv de lux Van Cleef în valoare de peste 43.000 de dolari la un summit NATO în 2022, obiect care nu a fost declarat în declarația financiară obligatorie.

Kim este acuzată, de asemenea, că a primit două genți Chanel și un colier cu diamante în valoare totală de aproximativ 20 milioane won (15.000 dolari) de la un grup religios, ca mită în schimbul influenței favorabile afacerilor acestuia.

Avocații fostei prime doamne neagă acuzațiile și le consideră speculații nefondate.

Decizia instanței este așteptată să fie anunțată marți seara sau în noaptea următoare.

Fostul președinte Yoon este judecat pentru insurgență, pedeapsa putând ajunge la închisoare pe viață sau chiar pedeapsa cu moartea. El neagă orice vinovăție și refuză să se prezinte la audieri sau să fie interogat de procurori.