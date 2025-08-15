Reconciliere? Preşedintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord

Cu prilejul comemorării a 80 de ani de la e la eliberarea de sub dominaţia japoneză, preşedintele Lee Jaye Myung a declarat vineri că intenţionează să readucă în vigoare Acordul Militar semnat cu Coreea de Nord în septembrie 2018.

În contextul unor escaladări a tensiunilor, Coreea de Sud a renunţat la implementarea unor prevederi ale Acordului ce a condus la anularea efectivă a Acordului de către autorităţile de la Phenian.

Ales în cadrul alegerilor anticipate din iunie, preşedintele Lee şi-a arătat de mai multe ori deschiderea faţă de relansarea dialogului cu Nordul.