Prima pagină » Știri externe » Reconciliere? Preşedintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord

Reconciliere? Preşedintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord

Preşedintelele Coreei de Sud, Lee Jaye Myung va încerca să reia cooperarea inter-coreeană şi să restabilească acordul din 2018 privind suspendarea activităţilor militare la graniţa cu Coreea de Nord, informează Reuters.
Reconciliere? Preşedintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord
Foto: Istock
Radu Mocanu
15 aug. 2025, 07:31, Știri externe

Cu prilejul comemorării a 80 de ani de la e la eliberarea de sub dominaţia japoneză, preşedintele Lee Jaye Myung a declarat vineri că intenţionează să readucă în vigoare Acordul Militar semnat cu Coreea de Nord în septembrie 2018.

În contextul unor escaladări a tensiunilor, Coreea de Sud a renunţat la implementarea unor prevederi ale Acordului ce a condus la anularea efectivă a Acordului de către autorităţile de la Phenian.

Ales în cadrul alegerilor anticipate din iunie, preşedintele Lee şi-a arătat de mai multe ori deschiderea faţă de relansarea dialogului cu Nordul.