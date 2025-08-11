Coreea de Sud și Vietnamul promit legături mai strânse, în ciuda provocărilor comerciale

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung îl găzduiește pe liderul vietnamez To Lam, primul său invitat oficial de stat de la preluarea mandatului, pe 4 iunie, și a discutat cu acesta despre promovarea comerțului și investițiilor în țara din Asia de Sud-Est, a precizat biroul lui Lee.

Lam, care este secretarul general al Partidului Comunist din Vietnam, conduce o delegație formată din miniștri ai industriei, comerțului, afacerilor externe și tehnologiei, precum și membri de rang înalt ai partidului și parlamentului, într-o vizită de stat de patru zile.

„Țările noastre au convenit că aproximativ 10.000 de companii coreene care operează în Vietnam contribuie la dezvoltarea economică a Vietnamului și la cooperarea reciproc avantajoasă dintre cele două state”, a declarat Lee într-un discurs televizat. „Am solicitat menținerea interesului pentru activitățile economice stabile ale companiilor noastre în Vietnam.”

Cele două țări urmează să semneze cel puțin 10 memoranduri de înțelegere în cadrul summitului, angajându-se la cooperare în domenii precum energia nucleară și regenerabilă, politicile monetare și financiare, precum și știința și tehnologia, a mai precizat biroul lui Lee. Alte acorduri vizează cooperarea în infrastructură, inclusiv dezvoltarea unei linii feroviare de mare viteză.

Vizita rară a liderului vietnamez este de așteptat să creeze condiții favorabile pentru investițiile companiilor sud-coreene în proiectele majore de infrastructură și energie nucleară planificate în Vietnam.