Preşedintele Coreei de Sud va vizita Japonia pentru o întâlnire oficială cu premierul Ishiba

Anunţul a fost făcut de administraţia prezidenţială de la Seul, iar purtătoarea de cuvânt, Kang Yu Jung a declarat că pe agenda discuţiilor se află modalităţi de îmbunătăţire a păcii regionale şi consolidarea cooperării trilaterale cu Statele Unite.

Aceasta va fi a doua întâlnire dintre cei doi lideri, după prima lor discuţie desfăşurată în iunie, în marja summitului G7 din Canada, când au promis să aprofundeze relaţiile bilaterale.

Întâlnirea are loc pe fondul instabilităţii generate de traficele comerciale americane, iar vizita la Tokyo precede deplasarea lui Lee în Statele Unite, unde pe 25 august este programată o întrevedere cu preşedintele Trump.