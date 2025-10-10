Japonia: se înmulțesc atacurile urșilor, un bărbat a fost găsit mort în pădure

Numărul oficial de decese cauzate de atacurile urșilor în Japonia este până acum de șase pentru anul fiscal care începe în aprilie 2025, potrivit Ministerului Mediului, egalând deja recordul stabilit în 2023, potrivit Le Figaro.

Săptămâna trecută, au fost înregistrate trei presupuse atacuri fatale, ceea ce ar aduce numărul de decese la un record anual dacă atacurile urșilor sunt confirmate.

În ultimii ani, urșii sălbatici au fost văzuți din ce în ce mai des în Japonia, chiar și în zone rezidențiale, din cauza schimbărilor climatice și a declinului populației din zonele rurale.

Pe lângă septuagenar, poliția a găsit miercuri un alt bărbat mort, aparent atacat și de un urs, într-o altă zonă a orașului Iwate. Televiziunea locală Iwate a relatat că capul și trunchiul său au fost separate. Între timp, în centrul prefecturii Nagano, trupul unui bărbat în vârstă de 78 de ani cu multiple urme de gheare a fost găsit sâmbătă.

Deși poliția suspectează cu tărie atacurile urșilor, cauza deceselor este încă în curs de investigare. Între aprilie și septembrie, 103 persoane au fost rănite de urși în întreaga țară, potrivit Ministerului Mediului.