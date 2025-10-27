Cum să te salvezi de un urs? Japonia a făcut un amplu studiu și are răspunsul

Ceea ce altădată era o grijă rezervată drumeților și culegătorilor din munți a devenit acum o problemă și pentru locuitorii din zonele urbane, pe măsură ce animalele părăsesc pădurile în căutare de hrană scrie The Guardian.

În prefectura Akita, urșii au atacat alergători și pietoni în cartiere rezidențiale, în timp ce la nivel național au fost raportate nouă decese din aprilie: cel mai mare număr din istoria Japoniei.

Creșterea frecvenței atacurilor a determinat autoritățile centrale și locale să publice noi recomandări de siguranță și să ia în calcul intervenții suplimentare, inclusiv sprijin militar.

Cum să reacționezi în fața unui urs

Experții recomandă ca, în cazul unei întâlniri cu un urs, persoana să rămână calmă, să evite contactul vizual și să se retragă lent, fără a întoarce spatele.

Fuga sau urcatul în copaci sunt interzise, urșii fiind mult mai rapizi și agili.

Dacă atacul devine inevitabil, victima este sfătuită să se întindă la pământ, cu fața în jos, protejându-și capul și gâtul.

Un studiu realizat de Universitatea Akita a arătat că această tehnică a dus la răni mai puțin grave în rândul celor 70 de persoane analizate.

Măsurile preventive includ purtarea de clopoței sau fluiere, deplasarea în grupuri, utilizarea unui spray repelent, evitarea drumețiilor la răsărit sau apus, când urșii sunt cei mai activi, precum și evitarea lăsării de resturi alimentare sau a altor deșeuri în natură.

Cauze ecologice și sociale

Cercetătorii atribuie creșterea numărului de întâlniri cu urșii lipsei de hrană, iernilor mai blânde care întârzie hibernarea și depopulării rurale, care extinde zona de contact dintre oameni și animale.

Japonia găzduiește aproximativ 44.000 de urși negri asiatici și 12.000 de urși bruni Ussuri, majoritatea în regiunile nordice precum Hokkaido.

Guvernatorul prefecturii Akita, Kenta Suzuki, a declarat că ar putea cere sprijin militar pentru gestionarea crizei.

În paralel, Ministerul Mediului intenționează să instruiască mai mulți vânători și să gestioneze mai eficient populația de urși, în timp ce locuitorii recurg la măsuri proprii, iar magazinele locale se luptă să facă față cererii de spray repelent.