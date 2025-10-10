Coaliția de guvernare din Japonia se destramă. Komeito nu o mai suține pe Sanae Takaichi

Takaichi, aleasă de PLD ca noul său lider în urma unui vot desfășurat în weekend, trebuie să obțină aprobarea parlamentului pentru a deveni prima femeie prim-ministru a Japoniei la sfârșitul acestei luni.

Deși partidul său deține cel mai mare număr de locuri, nu are majoritatea, iar principalul partid de opoziție a chemat alte partide să se ralieze în spatele unui candidat alternativ.

Liderul Komeito, Tetsuo Saito, a declarat membrilor partidului că parteneriatul de 26 de ani s-a destrămat din cauza unei explicații „inadecvate” oferite de PLD cu privire la modul în care a gestionat un scandal de finanțare politică care a urmărit grupul de la putere timp de ani de zile.

El a spus că Komeito nu o va susține pe Takaichi în votul parlamentar pentru alegerea următorului prim-ministru, care inițial era prevăzut să aibă loc în jurul datei de 15 octombrie, dar care probabil va fi amânat din cauza pauzei.

LDP are cu 37 de locuri mai puțin decât majoritatea în camera inferioară a parlamentului, scrie Reuters.

Partidele de opoziție pot propune proprii candidați atunci când parlamentul se reunește pentru a vota următorul premier.

Orice candidat care obține majoritatea simplă în primul tur câștigă aprobarea. Dacă nu, cei doi candidați cu cele mai multe voturi intră în turul doi.

Yenul, care a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele opt luni la începutul acestei săptămâni, pe fondul perspectivelor de generozitate fiscală a lui Takaichi, s-a apreciat cu până la 0,5%, ajungând la 152,38 per dolar.